Yritykset ja oppilaitokset ratkovat osaajapulaa yhdessä – Helsingin seudun kauppakamari lahjoittaa stipendin MBA-opintoihin

Osaajapula on aito ongelma yhteiskunnassamme. Sen ratkaisemiseen ei riitä pelkkä korkeakoulupaikkojen lisääminen vaan tarvitsemme ratkaisuja eri koulutusasteilta, yksityisiltä ja julkisilta toimijoilta. Helsingin seudun kauppakamari haluaa yhdistää yritysmaailman, korkeakoulut ja oppilaitokset vastatakseen yritysten tarpeisiin.

”Helsingin seudun kauppakamari haluaa olla konkreettisesti ratkaisemassa osaajapulaa sekä luomassa yhteyksiä yritysten ja korkeakoulujen ja oppilaitosten välille. Työelämän tarpeet muuttuvat jatkuvasti, jolloin osaamista tulee myös päivittää. Haluamme tarjota stipendin saajalle mahdollisuuden täydentää osaamistaan ja kasvattaa ammatillista verkostoaan”, kommentoi Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Kauppakamarin strateginen tavoite on vauhdittaa yritysten kansainvälistymistä ja auttaa suomalaisten yritysten kansainvälistä johtoa ja henkilöstöä asettumaan suomalaiseen työelämään.

Lisää johtamisen tai liiketoiminnan osaamista

Kauppakamari ja HELBUS etsivät ammattilaista, joka haluaa viedä osaamisensa uudelle tasolle ja opiskella kansainvälisessä ympäristössä. Kauppakamari myöntää HELBUSissa suoritettaviin, tammikuussa 2024 käynnistyviin MBA-opintoihin yhdelle hakijalle täyden stipendin, joka kattaa koko ohjelman lukukausimaksut ja materiaalin. Stipendin arvo on 23 500 euroa.

”MBA-tutkinto on erinomainen tilaisuus ihmisille, jotka tarvitsevat lisää johtamisen tai liiketoiminnan osaamista. HELBUSissa voi suorittaa University of Northamptonin MBA-tutkinnon kokopäivätyön ohessa Suomessa opiskellen”, sanoo HELBUSin toimitusjohtaja Kari Jääskeläinen.

HELBUS on vuonna 2012 perustettu yksityinen suomalainen kauppakorkeakoulu, jossa voi suorittaa englantilaisen University of Northamptonin kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Master of Business Administration (MBA) -ohjelma on kansainvälisesti arvostettu tutkinto. Helsingin seudun kauppakamari osti HELBUSin osaksi toimintojaan kesällä 2022.

Stipendiä voi hakea 31.10.2023 saakka. Lue lisää stipendin hakemisen yksityiskohdista täältä: https://helsinki.chamber.fi/kauppakamari-myontaa-stipendin-korkeatasoisiin-mba-opintoihin/