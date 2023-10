Euroopan lapsiasiavaltuutettujen puheenjohtajuus Suomeen

Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkosto ENOC on valinnut tulevaksi puheenjohtajakseen yksimielisesti Suomen lapsiasiavaltuutetun Elina Pekkarisen. Suomen puheenjohtajuuskausi on vuosina 2024–2025.

Euroopan lapsiasiavaltuutetut ovat itsenäisiä ja riippumattomia viranomaisia, joiden tehtävänä on lapsen oikeuksien edistäminen ja lasten äänen tuominen vahvemmin esiin. Lapsiasiavaltuutetut ovat järjestäytyneet Euroopassa verkostoksi, jonka tavoitteena on lapsiasiavaltuutettujen työn tukeminen ja yhteistyö lapsen oikeuksien edistämisessä.

”Euroopan lapsiasiavaltuutettujen toimistot ovat keskenään hieman erilaisia muun muassa toimiston rakenteen, koon ja mandaatin mukaan. Ensiarvoisen tärkeää on, että kaikki toimistot ovat Pariisin periaatteiden mukaisesti itsenäisiä ja riippumattomia viranomaisia. Myös lapsen oikeuksien epäkohdat ovat monessa maassa samankaltaisia. Viime vuosina muun muassa koronapandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, lapsiperheiden elinkustannusten nousu ja disinformaatiokampanjat ovat haastaneet lapsen oikeuksia”, kuvaa verkoston nykyinen puheenjohtaja, Caroline Vrijens, Belgian flaamilaisen yhteisön lapsiasiavaltuutettu. ”Olen hyvin ilahtunut siitä, että Elina Pekkarinen jatkaa seuraajanani ja odotan innolla tulevaa yhteistyötä.”

Eurooppalainen yhteistyö tärkeää

Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkoston tulevaksi puheenjohtajaksi Brysselin kokouksessa 21.9.2023 valittu Elina Pekkarinen pitää eurooppalaista yhteistyötä merkittävänä.

”Euroopan lapsiasiavaltuutettujen yhteistyö on tiivistä ja tärkeää. Lapsiasiavaltuutettujen virkojen yleistyessä eri puolilla maailmaa on ollut kiinnostusta oppia eurooppalaisesta mallista. Valitettavasti lapsiasiavaltuutettujen virkoja on hyvin vähän niissä maissa, joiden lapset tarvitsevat eniten tukea. Tällöin verkostomainen yhteistyö on todella tärkeää”, Pekkarinen kertoo.

Suomen puheenjohtajakausi käynnistyy syksyllä 2024. Silloin kaikki Euroopan lapsiasiavaltuutetut sekä joukko lapsia ja nuoria kokoontuu Suomeen yhteiseen konferenssiin. Euroopan lapsiasiavaltuutetut keskittyvät ensi vuonna erityisesti lastensuojelun sijaishuollon kysymyksiin.

”Tavoitteena on oppia etenkin eri maiden tavoista kuulla lastensuojelun sijaishuollossa olevia lapsia ja mahdollistaa heidän osallistumisensa yhteiskunnassa”, kommentoi Pekkarinen.

Puheenjohtajan luottamustehtävää hoitaa vuorotellen jokin ENOCin jäsenmaiden valtuutetuista osana omaa työtään. Johtokunnassa on samaan aikaan väistyvä puheenjohtaja (Islannin Salvör Nordal), nykyinen puheenjohtaja (Belgian Caroline Vrijens) sekä tuleva puheenjohtaja (Elina Pekkarinen). Verkoston toiminta rahoitetaan Euroopan komission hankerahoituksella ja jäsenmaksutuotoilla.

*****

Nätverket för barnombudsmän i Europa (ENOC) har enhetligt valt Finlands barnombudsman Elina Pekkarinen till sitt nästa ordförande. Den finska ordförandeskapsperioden kommer att pågå 2024–2025.

De europeiska barnombudsmännen är självständiga och oberoende myndigheter med uppgift att främja barnets rättigheter och lyfta barnens röst starkare fram. Barnombudsmännen i Europa har organiserat sig i ett nätverk vars mål är att ge stöd till barnombudsmännen i deras arbete och att samarbeta inom främjandet av barnets rättigheter.

”Byråerna av de europeiska barnombudsmännen är något olika sinsemellan bland annat vad gäller deras struktur, storlek och mandat. Det är ytterst viktigt att alla byråer är självständiga och oberoende myndigheter i enlighet med Parisprinciperna. Missförhållandena vad gäller barnets rättigheter är likartade i flera europeiska länder. Under de senaste åren har bland annat coronapandemin, Rysslands anfall mot Ukraina, desinformationskampanjer och ökningen av barnfamiljers levnadskostnader utmanat barnets rättigheter”, säger nätverkets nuvarande ordförande, Belgiens flamländska barnombudsman Caroline Vrijens. ”Jag är väldigt glad över att Elina Pekkarinen fortsätter som min efterträdare och jag ser fram emot vårt fortsatta samarbete.”

Viktigt med europeiskt samarbete

Elina Pekkarinen som valdes till nästa ordförande i nätverket för barnombudsmän i Europa vid nätverkets möte i Bryssel 21.9.2023 anser att det europeiska samarbetet är viktigt.

”Det nära samarbetet mellan de europeiska barnombudsmännen är viktigt. I och med att barnombudsmansämbeten blir vanligare har flera länder runt om i världen visat intresse för att ta lärdom av den europeiska modellen. Tyvärr är det sällsynt med barnombudsmän i just de länder där barnens behov av stöd är störst, vilket gör samarbetet genom nätverkande ännu viktigare”, säger Pekkarinen.

Den finska ordförandeperioden inleds på hösten 2024 med en gemensam konferens för de europeiska barnombudsmännen och en grupp barn och unga. Nästa år kommer de europeiska barnombudsmännen att koncentrera sig i synnerhet på frågor om barnskyddets vård utom hemmet.

”Målet är att lära sig i synnerhet om hur de olika länderna hör barn som placerats i vård utom hemmet och gör det möjligt för dem att vara delaktiga i samhället”, berättar Pekkarinen.

Ordförandeskapet är ett förtroendeuppdrag som ombudsmännen i ENOCs medlemsländer turas om att sköta som en del av sitt eget arbete. Den avgående ordföranden (Salvör Nordal från Island), den nuvarande ordföranden (Caroline Vrijens från Belgien) samt den blivande ordföranden (Elina Pekkarinen) sitter alla samtidigt i nätverkets direktion. Nätverkets verksamhet finansieras med projektfinansiering från EU-kommissionen och med medlemsavgifter.