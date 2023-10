MIELI ry käynnistää muutosneuvottelut

MIELI ry Suomen Mielenterveys käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat koko henkilökuntaa eli 184 työntekijää. Henkilöstön vähennystarve tarkentuu rahoituspäätösten myötä. Arvioitu irtisanottavien määrä on enintään kahdeksan henkilöä.

Taustalla on rahoitusnäkymän merkittävä ja nopea heikkeneminen. Hankerahoituksia on päättymässä eikä uudelle hallituskaudelle ole avautumassa edellisvuosien kaltaisia rahoitushakuja. Myös varainhankinnan tuotto on heikentyneen taloustilanteen vuoksi epävarmempaa. Sopeutuksen tavoitteena on budjetin tasapaino vuonna 2025.

- Mielenterveystyölle on voimakas tarve. MIELI ry:n työ on tunnistettu tärkeäksi ja olemme saaneet siihen hyvin rahoitusta ja pystyneet laajentamaan toimintaamme. Nyt rahoituspohja on nopeasti heikentynyt ja joudumme sopeuttamaan toiminnan uuteen mittakaavaan. Vaikeassa tilanteessa ensisijaista on varmistaa perustoiminnan jatkuminen kuten kriisitukea tarvitsevien ihmisten auttaminen tai nuorten mielenterveyden vahvistaminen, sanoo toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Järjestöjen toimintaan ja talouteen kohdistuu uhkia eri puolilta, mikä osaltaan heikentää kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia turvata väestön hyvinvointia. Sopeuttaminen on välttämätöntä valmistautumista tulevaisuuteen. SOTE-järjestöjen valtionavustuksiin on suunnitteilla 100 miljoonan leikkaus vuonna 2027. Se tarkoittaisi neljänneksen pienempää avustussummaa.