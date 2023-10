Luovia valaistusratkaisuja kotiin LEDVANCEn uudella kiskojärjestelmällä

Kodin eri tiloissa riittävä yleisvalo on hyvän valaistuksen perusta, minkä lisäksi kohdennetulla valolla voi luoda kontrastia ja tunnelmaa. LEDVANCE on tuonut markkinoille uuden Tracklight-kiskojärjestelmän, jossa on valittavana useita kiinnitysvaihtoehtoja ja monenlaisia valaisinpäitä. Nyt jokainen voi suunnitella omaan tyyliinsä ja tarpeeseensa sopivan kiskovalaisinkokonaisuuden.