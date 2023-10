Saimaan alueen kaivostoiminnan vastainen julistus luovutetaan elinkeinoministerille

Julistus Saimaan alueen säilyttämisestä malmikaivostoiminnan ulkopuolella julkistettiin Maamme rikkaudet 2023 -tapahtumassa Savonlinnassa 22. syyskuuta 2023. Kaivoskriittisen tapahtuman järjestivät Saimaa ilman kaivoksia ry ja Rajat Lapin kaivoksille ry.



Julistuksen tavoitteena on säilyttää Saimaa puhtaana ja vetovoimaisena alueena tuleville sukupolville. Julistuksessa ovat mukana lähes kaikki Etelä-Savon kunnat, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Parikkala, Taipalsaari, Joroinen, Varkaus ja Rautalampi.



Julistuksen mukaan Saimaa on luonnon virkistyskäytön sekä matkailu- ja kalastuselinkeinon kannalta alueen elinehto. Se on monille kunnille myös juomaveden hankintavesistö. Puhtaasta vedestä on jo nyt pula. Vesi on malmeja arvokkaampi luonnonvara globaalisti ja ihmisen elämälle välttämätön. Juomaveden vaarantaminen kaivoshankkeilla ei ole siten harkittua toimintaa.



”Saimaa halutaan säilyttää puhtaana ja vetovoimaisena alueena myös tuleville sukupolville. Siksi alueelle ei haluta kaivoksia, joilla on peruuttamattomia vaikutuksia luontoarvoihin ja ympäristöön”, sanoo kaupunginjohtaja Janne Laine.



”Elämäntapamme sähköistäminen luo ennennäkemättömän paineen avata uusia metallimalmikaivoksia Suomeen. Tämä näkyy myös Saimaan alueella lukuisina malminetsintälupina ja -varauksina. On tärkeää, että päättäjämme ymmärtävät akkubuumin kokonaisvaikutukset. Emme saa tehdä lyhytnäköisiä päätöksiä, Saimaan voi pilata vain kerran”, kiteyttää Saimaa ilman kaivoksia ry:n puheenjohtaja Miisa Mink.



Julistuksessa ovat mukana Savonlinnan kaupungin lisäksi Etelä-Savon maakuntaliitto, Enonkosken kunta, Joroisten kunta, Juvan kunta, Kangasniemen kunta, Mikkelin kaupunki, Mäntyharjun kunta, Parikkalan kunta, Pieksämäen kaupunki, Puumalan kunta, Rantasalmen kunta, Rautalammin kunta, Sulkavan kunta, Taipalsaaren kunta ja Varkauden kaupunki.



Luovutustilaisuuteen osallistuvat:

• Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

• Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eija Stenberg, Savonlinnan kaupunki

• Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tuukka Suomalainen, Savonlinnan kaupunki

• Kaupunginjohtaja Janne Laine

• Saimaa ilman kaivoksia ry:n perustaja ja puheenjohtaja Miisa Mink





Julistus luovutetaan nyt elinkeinoministeri Wille Rydmanille ja myöhemmin ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäselle.