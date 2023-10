Liikennevaloja ohjelmoidaan uudelleen – tavoitteena parantaa liikenteen sujuvuutta

Wasa Station ei toteudu – katse on kuitenkin jo eteenpäin 3.10.2023 12:00:12 EEST | Tiedote

YIT on päättänyt luopua Wasa Station -hankkeesta. Kiinteistö- ja rakennusalan haastava markkinatilanne, sekä nykyinen korkotaso tekivät toteuttamisesta taloudellisesti kannattamatonta. Kaupunki on pettynyt päätöksestä, mutta suuntaa ajatukset jo vahvasti tulevaan. Elämyksiä tarjoavalle musiikkitalolle on edelleen tarve kasvavassa ja kansainvälisessä Vaasassa.