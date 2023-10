Uudistettu Sale Ryttylä on jatkossa energiatehokkaampi ja viihtyisämpi

Sale Forssan uudistusremontti on valmis 6.9.2023 14:09:24 EEST | Tiedote

Osuuskauppa Hämeenmaa päivittää Sale-ketjun myymäläilmeitä ja palveluita alueellaan. Loppukesän aikana Sale Forssa on siirtynyt uuteen aikaan, kun myymäläuudistus on saatu päätökseen. Uuden konseptin myymälässä on nyt raikkaampi ja avarampi tunnelma sekä selkeät esillepanot asiakkaiden toiveiden mukaisine tuotteineen. Sale Forssa on ollut auki koko uudistuksen ajan, virallisesti remontti on valmis torstaina 7.9.2023.