KUTSU: Into Kustannus julkaisee maailman ensimmäisen pienten lasten immersiivisen äänikirjan yhdessä Genelecin kanssa – tule koekuuntelemaan

Immersiivisellä äänellä tarkoitetaan monikanavaista tilaäänimaailmaa, jossa kuulemme äänet kolmiulotteisesti samaan tapaan kuin tosielämässä ja luonnossa. Immersiivistä ääntä tuottava teknologia luo vaikutelman, että ääni tulee kaukaa tai läheltä, vasemmalta tai oikealta tai se liikkuu ympärillämme. Immersiivistä ääntä hyödynnetään jo laajalti elokuvissa, peleissä ja musiikissa, sekä enenevissä määrin myös mainonnassa.

Immersiivisyys herättää tarinat eloon tarjoten lapsille elämyksiä kirjojen parissa

”Immersiivisyys ei ainoastaan paranna tarinankerrontaa, vaan myös syventää kuunteluelämystä. Näemme immersiivisen äänen olevan tulevaisuudessa erottamaton osa äänikirjoja, ja olemme innoissamme siitä, että saamme olla yhdessä Into Kustannuksen kanssa kehityksen eturintamassa avaamassa tätä mahdollisuutta ihmisille ja kirjallisuudelle. Tämä on merkittävä kansainvälinen avaus, ja odotamme innolla, millaisia uusia äänimaailmoja voimme luoda tulevaisuudessa", Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghian sanoo.

”Immersiivinen ääni laajentaa kirjan mahdollisuuksia. Kun äänet tuodaan kuuntelijan ympärille, hän pääsee näin konkreettisesti sisään tarinamaailmaan. Parhaiten immersiivinen ääni soveltuu lasten ja nuorten äänikirjoihin, joista syntyy näin aisteja kutkuttava elämys sekä lapsille että vanhemmille”, Into Kustannuksen toimitusjohtaja Johanna Paaso kertoo.

Ilmoittaudu mukaan koekuuntelemaan

Tervetuloa koekuuntelemaan immersiivinen äänikirja Mitä karhu sanoo? / What does the Bear say? ja kuulemaan lisää immersiivisten äänikirjojen mahdollisuuksista torstaina 19.10.2023 klo 14.00 Genelec Experience Centreen osoitteeseen Hämeentie 130A, Helsinki.

Ilmoittaudu mukaan 12.10. mennessä: maria.rossi@intokustannus.fi

Into Kustannus on kotimainen itsenäinen kustantamo, joka on vuodesta 2007 lähtien toteuttanut visiotaan rohkeasta ja vastuullisesta julkaisutoiminnasta. Into julkaisee vuosittain noin 80 kirjaa.

Genelec on 1978 perustettu suomalainen perheyritys, joka kehittää ja valmistaa maailman parhaita tarkkailukaiutinjärjestelmiä äänen ammattilaisille. Uskon, innostuksen ja pitkäjänteisen tutkimus -ja tuotekehitystyön ansiosta yrityksestä on tullut maailmanlaajuisesti oman erikoisalansa edelläkävijäbrändi.

Silencio on Suomen suurin äänikirjatuotantoyhtiö, joka on tuottanut tuhansia äänikirjoja vuodesta 2007 lähtien.

Vuokko Hurme on helsinkiläinen palkittu lastenkirjailija. Äänikirjan lukee suomeksi Kaisa Happonen ja englanniksi Sanna-June Hyde. Kannen on suunnitellut Matti Pikkujämsä.