Esa Viljava on nimitetty IT- ja kyberturvapalveluyhtiö Netoxin myyntijohtajaksi

Esa Viljava, 44, on nimitetty IT- ja kyberturvapalveluyhtiö Netoxin myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Viljava siirtyy Netoxille IT-palveluyhtiö Atea Finlandin jatkuvien palveluiden johtajan tehtävistä.



Hän aloittaa uudessa työssään tammikuussa 2024.



”Olen seurannut Netoxia kilpailijan silmin viime vuodet. Yhtiö on pitänyt fokuksensa, eikä ole lähtenyt rönsyilemään kasvun perässä. He ovat onnistuneet voittamaan hyviä sopimuksia korkeilla laatupisteillä. Lisäksi yhtiöön on rekrytoitu oikeita henkilöitä oikeisiin tehtäviin kasvun mahdollistamiseksi”, Viljava sanoo.

Viljava on työskennellyt IT-alan tehtävissä yli 20 vuotta. Viimeiset viisi vuotta hän on johtanut Atean jatkuvien palvelujen myyntiä ja liiketoimintaa. Tätä ennen hän työskenteli Elisa Oyj:n johtavana konsulttina.

”Haaveenani on ollut päästä mukaan pienempään, mutta voimakasta kasvua hakevaan yritykseen. Netoxilla pääsen jättämään kädenjälkeni yhtiön kasvuun. Yhtiöllä on erinomaiset referenssit ja pääomasijoittaja Capmanin tuki kasvustrategian toteuttamiseksi, mikä osaltaan tuo uskottavuutta heidän tarinaansa”, Viljava sanoo.

”Esalla on mittava kokemus palveluliiketoiminnan johtamisesta yhden merkittävimmän kilpailijamme palveluksessa. Hän kykenee johtamaan IT-, kyberturva- ja pilvipalveluidemme myyntiä entistäkin suuremmille asiakkaillemme. Esan rekrytointi on merkittävä tekijä kasvustrategiamme toteuttamisessa”, Netoxin toimitusjohtaja ja perustajaosakas Mikko Luhtaniemi sanoo.

Luottamus on kasvun avain

IT-palveluyhtiöiden asiakaskunnassa on tapahtumassa muutos, joka on kasvumahdollisuus IT- ja kyberturvapalvelut yhdistävälle Netoxille.

”Alalla siirrytään entistä enemmän pääkumppanimalliin, jossa esimerkiksi IT ja sen vaatima kyberturva hankitaan yhdeltä toimittajalta. Tässä Netox on edelläkävijä Suomessa”, Viljava sanoo.

”Kun asiakaskunnan kokoluokka muuttuu suuryhtiötasolle, luottamuksesta tulee ydinkysymys niin myynnissä kuin käytännön yhteistyössä. Se vaatii meiltä entistäkin läpinäkyvämpää suhdetta asiakkaisiin. Luottamus rakennettaan ensin myynnissä ja lopulta lunastetaan päivittäisessä asiakastyössä”, Viljava painottaa.

Viljavan mukaan asiakkaiden ostamisen kehittyminen on tuonut mukanaan myös uudenlaisia epäilyjä yhteistyön riskeistä.

”Myynnin tehtävänä on vähentää näitä pelkoja ja luoda keskinäistä luottamusta siitä, että toimittaja ei ole ajamassa omaa etuaan, vaan aidosti huolehtii asiakkaan liiketoimintakriittisestä tekemisestä, ennakoi riskejä ja on valmis investoimaan toimintaansa laadukkaan tekemisen varmistamiseksi”, Viljava sanoo.

Merkittäviä rekrytointeja

Netox on onnistunut rekrytoimaan useita avainhenkilöitä kuluvan vuoden aikana.

Elokuussa Netox tiedotti Mikko Pöyryn siirtymisestä Elisan liiketoimintajohtajan tehtävistä Netoxin IT-palveluista vastaavaksi johtajaksi.

Helmikuussa Netoxin kyberturvaliiketoimintayksikön johtajana aloitti Sakari Pihlhjerta. Hän siirtyi Netoxille Nixu Oyj:n pilviturvallisuuden liiketoimintayksikön johtajan tehtävistä.

Rekrytoinneilla yhtiö vahvistaa entisestään palvelukehitystään ja myyntiään.

”Olemme kasanneet erittäin vahvan ja meritoituneen johtajatiimin tämän vuoden aikana. Rekrytointien myötä vahvistamme myös entisestään asemaamme pääkaupunkiseudulla, Luhtaniemi sanoo.