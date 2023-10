Ian Kershawin teos Persoonallisuus ja valta kuvaa 12 henkilöä, jotka antoivat ainutlaatuisen – ja joissain tapauksissa katastrofaalisen – panoksensa Euroopan muovaamiseen

Yksikin johtaja voi muuttaa historian kulkua – hyvässä ja pahassa. Teos rakentaa muotokuvaa johtajista, jotka ovat muovanneet maanosamme historiaa. Mikä näissä vahvoissa johtajissa ja heidän aikakaudessaan mahdollisti heidän toimintansa? Ja mihin tuo aikakausi päättyi?



Kershaw kertoo johtajien työskentelytavasta ja suhteesta heitä tukeviin hallitseviin rakenteisiin. Hän tuo esiin myös virheitä, joihin johtajat sortuivat valtansa loppuaikoina. Tavallisimpana niistä on ylimielisyys, joka ilmenee erityisesti liian kauan vallassa olleissa diktaattoreissa.



Teoksessa tarkastelun alle joutuvat Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Tito, Franco, Churchill, de Gaulle, Adenauer, Gorbatšov, Thatcher ja Kohl.



Palkittu historioitsija Sir Ian Kershaw (s. 1943) tunnetaan erityisesti Natsi-Saksan asiantuntijana ja Hitler-tutkijana. Hän on toiminut nykyhistorian professorina ja BBC:n historiallisten tv-dokumenttien neuvonantajana. Kershaw on on British Academyn ja Royal Historical Societyn jäsen.

Ian Kershaw: Persoonallisuus ja valta – Modernin Euroopan rakentajat ja tuhoajat (Docendo 2023), sidottu, 590 sivua. Alkuperäisteos Personality and Power, Builders and Destroyers of Modern Europe, suomentaja Jaana Iso-Markku. Teos julkaistaan 12.10.2023.

