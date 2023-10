Pielaveden ja Keiteleen Muntterinkankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostus nähtävillä

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.9.2023 28.9.2023 11:52:48 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,13. Nyt taso on 21 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on pysynyt samalla korkeudella viimeiset pari viikkoa. Konnuksen tulvakanava on ollut auki koko kuukauden. Tilastojen mukaan nyt ollaan syksyn matalimpien vedenkorkeuksien kaudella ja tänä vuonna tuskin enää merkittävää pinnanlaskua tapahtuu ilman lisäjuoksutuksen kasvattamista. Iisalmen reitillä Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi säilyivät juoksutuksia lisäämällä kesäkauden luparajoissa. Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat ovat ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Juojärvi on 10 cm keskimääräisen yläpuolella. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 30 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,47. Saimaallakin on käynnissä lisäjuoksutus. Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä kaikki järvet ovat 10 -15 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Näyttää olevan yl