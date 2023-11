Hyväntekeväisyyskampanja kerää jouluiloa sotaveteraaneille ja muistuttaa pienten tekojen suuresta merkityksestä

Vuodesta 2010 alkaen toteutetussa hyväntekeväisyyskampanjassa kuka tahansa voi kukkalahjan antamalla tuoda ikäihmisten jouluun tunteen välittämisestä ja arvostuksesta.

“Tänä vuonna haluamme osoittaa arvostusta ja välittää erityiskiitoksen sadoille veteraaneille, jotka kokivat vuosien 1939–45 sodat. Euroopassa soditaan jälleen, mutta veteraanien ansiosta saamme viettää tätäkin joulua itsenäisessä Suomessa”, Kotona Asuen Seniorihoivan toimitusjohtaja Tuomas Kauppinen sanoo.

“Kampanjan tavoitteena on muistuttaa siitä, että tunne merkityksellisyydestä ja arvostuksesta on yksi tärkeimmistä senioreiden elämänlaatua parantavista tekijöistä. Olemme todistaneet yhä uudelleen senioreiden aitoa liikutusta ja iloa siitä, että tuntematon lahjoittaja on ajatellut juuri heitä”, Tuomas Kauppinen jatkaa.

Tutkimusten mukaan veteraanien arvostus on viime vuosina lähennellyt sataa prosenttia. Tästä huolimatta yksi merkittävimmistä senioreiden hyvinvointia vähentävistä tekijöistä on yksinäisyys.

“Vuonna 2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä veteraanien kotona asumista ja hyvinvointia tuetaan aiempaa huomattavasti paremmin, mutta suurin haaste on edelleen yksinäisyys. Siihen voimme auttaa vain me, muut ihmiset”, Suomen Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri Leena Seppälä muistuttaa.

“Veteraanien keski-ikä on jo 97 vuotta ja joukossa on valitettavan paljon myös heitä, joiden luona ei käy juuri kukaan. Joulukukan lahjoittaminen on pieni teko, jolla voi olla suuri merkitys”, Leena Seppälä jatkaa.

Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanjaan voi osallistua valitsemalla mieleisensä lahjoituskukan joko yhteistyöhön osallistuvasta kukkaliikkeestä tai niiden verkkokaupasta. Kukkaliikkeessä asioidessa valitaan kortti, johon on kirjoitettu valmiiksi lahjoituksen saajan etunimi ja ikä. Lahjan antaja voi kirjoittaa oman joulutervehdyksensä vastaanottajalle.

Kampanja on tuonut jouluiloa vuosittain jopa 12 000 seniorille eri puolilla Suomea. Kampanja alkaa tänä vuonna 13. marraskuuta ja on käynnissä 19. joulukuuta asti. Mukana kampanjassa on noin 100 kukkaliikettä. Lisätietoa: www.kotonaasuen.fi/ole-joulupukkina-seniorille.