Kokoomuksen Kaunistola: Nuorisopoliiseja ja poliisin näkyvyyttä lisättävä, jotta jengirikollisuutta voidaan torjua tehokkaasti

Valiokunta tapasi matkan aikana Ruotsissa tutkijoita ja poliisin edustajia. Valiokunta vieraili Ruotsin rikostentorjuntaneuvostossa BRÅ:ssa sekä Ruotsin parlamentissa tapaamassa oikeusvaliokunnan edustajia.

Kaunistolan mukaan Suomessa on viime viikkoina ollut vahvasti esillä Ruotsin kriisiytynyt tilanne jengiväkivallan osalta. Keskustelussa on oltu huolestuneita siitä, että Ruotsin tilanne saattaisi olla mahdollinen myös Suomessa. Jotta tilanteeseen pystytään puuttumaan vaikuttavasti, on asian vakavuus ymmärrettävä.

Kaunistolan mielestä kyse ei ole vain siitä, että nuoren oma elämä on pilalla, vaan myös siitä, että sivulliset ovat vaarassa. Ruotsissa tapahtuneet sivullisten kuolemat ja toisaalta nuorten ajautuminen äärimmäisen väkivaltaisiin tilanteisiin on tragedia, joka on Suomessa estettävä.

”Suomessa kannattaa kuunnella tarkasti mikä Ruotsissa olisi voitu tehdä toisin. Meillä on vielä aikaa reagoida, mutta asia pitää nyt ottaa vakavasti ja siitä on voitava keskustella avoimesti. Olemme tekemässä samoja virheitä kuin mitä naapurimaassa on tehty.” Kaunistola kertoo.

”Matkan aikana tapaamisissa nousi esille tärkeimpinä vaikutuskeinoina nuorisopoliisin resurssit. On olennaisen tärkeää, että syrjäytymisvaarassa olevat ja aluksi pienempiä rikoksia tekevät nuoret saadaan heti alussa kiinni ja pois järjestäytyneen rikollisuuden ulottuvilta. Asuinalueiden eriytymistä etnisen taustan mukaan pitää välttää ja kotouttamisen onnistumisen merkitys tulivat esille.”

”Toinen tärkeä resurssikysymys on poliisin näkyvyyden lisääminen. Suomessa tehty viimeisin poliisihallintouudistus vuonna 2014 on vienyt maakunnista toimintoja pääpoliisiasemille. Tämä suuntaus vähentää poliisin näkyvyyttä etenkin maakuntien reuna-alueilla. Maakuntakeskuksissa tulisi säilyttää vahvat poliisitoiminnot ja samalla jo pitkään käytössä olleet viranomaisyhteistyön keinot kuten ankkuritoiminta, pitää viedä uudelle tasolle. Mitä enemmän poliisi on läsnä, sen tehokkaammin toimii ennaltaehkäisy”, Kaunistola jatkaa.

Julkisuudessa on puhuttu paljon pehmeistä ja kovista keinoista ja näitä molempia käytetään myös uudessa hallitusohjelmassa. Hallitus laatii vielä tämän vuoden (2023) loppuun mennessä laajan toimenpideohjelman, jolla katkaistaan nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntyminen Suomessa. Hallitus mm. koventaa rangaistuksia katujengirikollisuuteen liittyvistä rikoksista säätämällä rikoksen liittyminen katujengin toimintaan erilliseksi rikoksen koventamisperusteeksi. Törkeän ampuma-aserikoksen vähimmäisrangaistus korotetaan neljästä kuukaudesta kahteen vuoteen vankeutta ja hallitus mahdollistaa nykyistä laajempien salaisten pakkokeinojen käytön rikollisjengissä aktiivisesti toimivan henkilön kohdalla.

”Itsekin poliisina kannatan vahvasti poliisille toimivaltaa puuttua entistä tehokkaammin nuorten tekemiin rikoksiin. Poliisin ei kuulu perääntyä, vaan näkyä paremmin. Viranomaisten välistä tietojenvaihtoa pitää helpottaa, jotta nuoria pystytään auttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”, Kaunistola tuo esille.

”Pitää myös muistaa, että jengit rahoittavat toimintaansa huumekaupalla ja Suomessa on valitettavasti kysyntää huumeille. Siksi haluan edelleen tuoda vahvasti esille sen, että yksikin huumekokeilu on liikaa - on kyseessä sitten aikuinen tai nuori. Jokainen laittomasti huumeita hankkiva rahoittaa tätä rikosten ja väkivallan kierrettä”, Kaunistola päättää.