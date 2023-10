Kumpula-Natri Japaniin YK:n internetin hallintaa käsittelevään kansainväliseen foorumiin

Foorumissa Kumpula-Natri muun muassa puheenjohtaa Euroopan komission tilaisuutta virtuaalitodellisuudesta ja sen kansainvälisestä hallinnasta (”Virtual Worlds we want: Governance of the future web”).

Tilaisuudessa hahmotellaan virtuaalitodellisuuden, metaversen ja web 4.0:n merkitystä terveydenhuollon, koulutuksen ja logistiikan tulevaisuudelle. Lisäksi tavoitteena on luoda suuntaviivoja virtuaalisen todellisuuden hallinnalle, regulaatiolle ja standardeille. Keskusteluun osallistuvat muun muassa internetin osoitteita hallinnoiva ICANN, Nokia, NTT sekä eettistä teknologiahallintaa ajava Project Liberty’s Institute.

”Tarvitsemme lisää yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua siitä, millaista internetiä ja virtuaalitodellisuutta haluamme edistää ja kenen ehdoilla se toimii. Mielestäni tavoitteenamme tulisi olla avoin, vakaa, ilmainen, osallistava, globaali, yhteentoimiva, turvallinen ja kestävä internet”, Kumpula-Natri toteaa.

Euroopan parlamentin kymmenen hengen delegaatio tapaa tilaisuuden yhteydessä myös muun muassa Japanin pääministerin Fumio Kishidan sekä YK:n pääsihteerin António Guterresin.

IGF on YK:n mandaatilla toimiva keskustelufoorumi, jossa eri sidosryhmät - kansalliset hallitukset, yksityinen sektori ja kansaisyhteiskunta - käyvät dialogia internetin tulevaisuudesta. Foorumin teemana on tänä vuonna ”Internet We Want - Empowering All People”. Kumpula-Natri on aikaisemminkin osallistunut IGF-tilaisuuksiin ja johtanut Euroopan parlamentin delegaatiota IGF2022-tilaisuudessa Addis Ababassa sekä IGF2018-tilaisuudessa Pariisissa. Kesällä 2023 hän oli mukana Tampereella järjestetyssä foorumin eurooppalaisessa EuroDIG-tapahtumassa.