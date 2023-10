Billebeino avasi lippulaivamyymälän Helsingin keskustaan

Ex-jääkiekkoilija Ville Leinon ja ystävänsä Juhani Putkosen vuonna 2014 perustama Billebeino on kasvanut sisäpiirin taideterapiaprojektista kansainväliseksi lifestyle-brändiksi. Siinä yhdistyvät Leinon intohimojen mukaisesti urheilun, taiteen ja tyylin maailmat. Brändi rakensi yleisönsä vahvalla heimomentaliteetilla, jossa yhdistyivät aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa ja verkkokaupan monipuoliset mahdollisuudet. Ensimmäinen oma kivijalkaliike Helsingin paraatipaikalla on merkittävä askel Billebeino-ajattelun tuomisessa yleisön ja fanien keskuuteen.

”Olemme mielestäni nyt siinä pisteessä, että voimme tuoda omaa tyyliämme, rohkeuttamme ja Billebeinon yleistä fiilistä ja arvoja Helsingin keskustan kivijalkaan. Oma liiketila antaa meille ensimmäistä kertaa mahdollisuuden paitsi esitellä mallistomme koko laajuudessaan, myös nostaa näytille harvinaisempia tuotteita ja taidettakin”, kertoo Billebeinon perustajaosakas ja pääsuunnittelija Ville Leino.

Ensimmäisen kivijalkaliikkeen avaaminen juuri Helsingin keskustaan on brändille itsestäänselvyys.

”Huhut keskustan kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja. Ihmiset vain tarvitsevat syitä tulla tänne. Olemme ammentaneet paljon Helsingistä, sen ainutlaatuisesta tunnelmasta ja Stadin historiasta. Kaupungillamme on valtava potentiaali, johon uskomme. Pelkän vaatekaupan sijaan rakensimmekin brändimme mukaisen matalan kynnyksen kohtauspaikan, jossa katumuoti yhdistyy taiteeseen, urheiluun ja kulttuuriin”, vakuuttaa Leino.

Fanien kohtauspaikka

Billebeinon lippulaivamyymälä on suunniteltu rikkomaan perinteisen myymäläkonseptin rajoja. Helposti muokkautuvassa 126 neliömetrin kokoisessa liiketilassa tullaan järjestämään erilaisia tapahtumia, esiintymisiä ja keikkoja. Lippulaivamyymälä tarjoaakin asiakkaille mahdollisuuden uppoutua monipuoliseen Billebeino-maailmaan entistä syvemmin.

”Vaatebrändin kanssa pelaaminen muistuttaa hyvin paljon huippu-urheilua. Muotimaailmassakin on kiiltoa ja loistoa, mutta sitten on myös periksiantamatonta hiljaista puurtamista, itsensä rääkkäämistä ja etsimistä. Kamppailuissa tähdätään unohtumattomiin voittoihin, mutta toisinaan niitä myös hävitään. Menestyksen eteen pitää kuitenkin olla rohkea ja uida vastavirtaan, omia vahvuuksia vastuullisesti kehittäen ja uusia löytäen. Molemmissa lajeissa myös fanien rooli on tärkeä. Meille he ovat luonnollisesti koko olemassaolomme perusta ja olenkin fanikunnastamme valtavan ylpeä”, kiittää Ville Leino.

Billebeino lyhyesti

Billebeino on vuonna 2014 perustettu suomalainen vaatebrändi, joka yhdistää urheilun, taiteen ja musiikin ainutlaatuisella tavalla. Brändi tunnetaan rohkeasta tyylistään ja laadukkaasta käsityöstään. BilleBeino Clothing and Accessories Oy työllistää 13 ihmistä ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 4,5 MEUR. Lisätietoa Billebeinosta osoitteessa billebeino.com