Westlogin TENA-tuotteiden tietosuojaloukkaus koskee Pirkanmaalla noin 16 000 asiakasta

Kotihoidossa käytettävien TENA-hoitotarvikkeiden kotiinkuljetuspalvelusta vastaava Westlog joutui elokuussa tietosuojamurron kohteeksi. Tilausjärjestelmää käyttäneiltä asiakkailta on saattanut joutua vääriin käsiin erilaisia tietoja.

TENA-tuotteita tilanneiden asiakkaiden tiedoista on saattanut joutua ulkopuolisten tietoon esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, laskutusosoite tai asunnon ulko-oven ovikoodi, jos sellainen on lisätty tilaukseen. Henkilötunnus on saattanut vaarantua vain, jos itse maksetut tuotteet on lisätty järjestelmään valtakirjalla. Tilinumero on saattanut vaarantua, jos itse maksetut tuotteet on tilattu laskulla tai suoraveloituksella.

Hyvinvointialueen omissa järjestelmissä olevat asiakastiedot eivät ole vaarantuneet.

Hyvinvointialue lähettää jokaiselle noin 16 000 asiakkaalle henkilökohtaisen kirjeen tietosuojaloukkauksesta. Kirjeissä kerrotaan, mitä tietoja vastaanottajalta on vaarantunut. Kirjeessä on myös tietoa yhteydenottokanavista, mikäli asiakkaalla on lisätietojen tarvetta.

Suosittelemme kauttamme TENA-tuotteita kotiin tilanneita asiakkaita tutustumaan jo tässä vaiheessa Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuillaan julkaisemiin ohjeisiin tietovuodon uhrille. Kehotamme pysymään varuillaan ja kiinnittämään erityistä huomiota mahdollisiin petosyrityksiin. Kaikissa rikostapauksissa, kuten identiteettivarkauksissa, suosittelemme olemaan aina yhteydessä poliisiin.

Pirkanmaan hyvinvointialue on tehnyt seuraavat toimenpiteet:

Selvittänyt aktiivisesti tapahtunutta ja sen seurauksia eri toimijoilta.

Tehnyt yhteistyötä muiden hyvinvointialueiden kanssa, sillä tietovuoto koskettaa laajaa joukkoa valtakunnallisesti.

Valmistellut kirjettä ja sen jakelua kaikille tietovuodon kohteena oleville asiakkailleen.

Valmistellut omaa rikosilmoitustaan poliisille.



Lisätietoja tietovuodon uhreille

Lisätietoja suojatoimista:

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta https://tietosuoja.fi/jos-joudut-tietoturvaloukkauksen-kohteeksi.

Neuvoja identiteettivarkauden tai tietovuodon uhrille: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/neuvoja-identiteettivarkauden-tai-tietovuodon-uhrille https://www.suomi.fi/oppaat/tietovuoto

poliisi.fi/tee-rikosilmoitus, https://poliisi.fi/tee-rikosilmoitus

https://www.riku.fi/toimi-nain-jos-tietojasi-on-vuodettu-verkkoon/