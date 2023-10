Kaikki iloista keskiluokkaa? kertoo 10 tositarinaa luokkamatkasta

Miksi suomalaiset eivät miellä elävänsä luokkayhteiskunnassa? Miten yhteiskuntaluokka edes määritellään? Ja miksi siitä pitää puhua enemmän?

Muun muassa näitä ajatuksia pohditaan Sanna Kajander-Ruuthin tuoreessa kirjassa Kaikki iloista keskiluokkaa? 10 tositarinaa luokkamatkasta.

Suomessa kaikkein varakkaimmatkin väittävät olevansa vain ylempää keskiluokkaa, ja suorittavaa työtä tekevät yrittävät mukautua keskiluokan asettamiin normeihin. Se, millaiset eväät kotoa saa, millaisiin tapoihin on tottunut tai missä kasvaa, voivat vaikuttaa ihmisen elämään yllättävilläkin tavoilla. Miksi joku pärjää mutta toinen ei? Miten suuri vaikutus on omilla kyvyillä, entä silkalla hyvällä onnella?

Sanna Kajander-Ruuth on syvällisiin henkilökuviin ja reportaaseihin erikoistunut toimittaja, jolta on aiemmin julkaistu tietokirja Laman lapset (S&S 2021). Koulutukseen hän on filosofian maisteri, jonka pääaine oli Suomen historia.