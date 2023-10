Energiansäästöviikko tulee taas 9.–15.10.

Sähkönkäytön ajankohdalla on merkitystä. Järkevintä on ajoittaa kulutustaan mahdollisimman paljon niihin hetkiin, jolloin sähköä on saatavilla edulliseen hintaan ja runsaasti. Tämä voi alentaa pitkällä aikavälillä kaikkien sähkösopimusten hintatasoa.

”Joka kodin ja organisaation pienet ja nopeavaikutteiset energiateot ovat yhä tärkeitä, ja niiden tulisikin olla meidän jokaisen pysyviä toimintamalleja. Tulevalla viikolla muistuttelemme myös pitkäkestoisista energiateoista, joilla kotien ja organisaatioiden energiakestävyyttä saadaan tehostettua”, kertoo ilmastoasiantuntija Jenni Silvola.

Myös Kokkolan kaupunki on sitoutunut säästämään energiaa omassa toiminnassaan. Kaupunki on esimerkiksi laskenut lämpimän käyttöveden lämpötilarajoja ja huonelämpötiloja, sekä vaihtanut valaisimia energiatehokkaisiin led-valaisimiin. Uusiutuvan energian käyttöä kiinteistöissä lisätään, ja ajan mittaan tulemme fossiilisista polttoaineista lämmityksessä.

Kaupunki myös viestii ja opastaa työntekijöitään ja kuntalaisia toimimaan energiaa säästäen. Vinkit näkyvät muun muassa kaupungin sosiaalisen median kanavilla Energiansäästöviikon ja tulevan lämmityskauden aikana.