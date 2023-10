Viestimedia Oy osakkaaksi Trafipoint-palveluun

Viestimedia tuo omistuksensa kautta markkinointiosaamistaan ja laajaa näkyvyyttä uuteen Trafipoint-palveluun, jonka kautta kuluttaja tai yritys voi helposti, nopeasti ja ilmaiseksi kilpailuttaa minkä tahansa kuljetustarpeen muutosta mönkijään. Kuljetusyhtiöille Trafipoint tuo täysin uudenlaisen tavan applikaation kautta vastata tarjouspyyntöihin, hallinnoida niitä sekä edullisen tavan löytää lisää kuljetettavaa.

Viestimedia Oy:n toimitusjohtaja Anu Nissinen näkee tulevan yhteistyön erittäin mielenkiintoisena: ”Viestimedian mediat tavoittavat lähes miljoona suomalaista viikoittain. Meidän asiakkaillamme on paljon kuljetustarpeita, joko yritystoimintaansa tai henkilökohtaiseen elämäänsä liittyen. Trafipoint-palvelu tarjoaa heille erinomaisen mahdollisuuden kilpailuttaa juuri heille sopivia kuljetuspalveluita.

Tombcape & Tippler Oy:n toimitusjohtaja Juha-Matti Hautaniemi näkee yhteistyön huimana mahdollisuutena: ” Trafipointin palkkiomalli luo vanhan komissiopohjaisen kilpailutusalusta-busineksen täysin uusiksi, jolloin kuljetusliikkeet löytävät uutta liiketoimintaa huomattavasti kustannustehokkaammin ja kuluttajat saavat tarkemmin kohdistettuja tarjouksia tarpeilleen. Viestimedian viestintäosaamisella ja tavoittavilla mediakanavilla Trafipointin palvelut saadaan laajasti suomalaisten ulottuviin.

Trafipoint.fi palvelu on käytössä tällä hetkellä Suomessa ja sen kautta voi kilpailuttaa muuton, rahdin, ajoneuvojen ja veneiden sekä maa-ainesten ja rakennustarvikkeiden kuljettamisen. Palvelu on tarkoitus laajentaa myös Suomen ulkopuolelle nopealla aikataululla. ”Vie mennessä – tuo tullessa” on yksi Trafipointin kantavista teemoista ja sen kautta ekologisuuden painoarvo on korkealla, kun palvelun avulla pyritään eroon tyhjinä ajavista ajoneuvoista.