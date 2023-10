Keskusta: Tunnissa Turkuun vai liikkeelle koko Suomessa?

Keskustan puoluekokouksen kannanotto: Olli Rehn on suomalaisia yhdistävä voima 23.9.2023 18:33:27 EEST | Tiedote

Keskustan puoluekokouksen mukaan presidentinvaaleissa on kyse siitä, kuka ehdokkaista on paras täyttämään presidentiltä vaadittavat edellytykset vaikeassa ja vaarallisessa kansainvälisessä tilanteessa. Puoluekokouksen kanta on selvä: Keskustan ehdokas Suomen tasavallan presidentiksi on filosofian tohtori Olli Rehn. Puoluekokous korostaa kannanotossaan Rehnin kokemusta kansanedustajana, ministerinä ja Suomen Pankin pääjohtajana. Hän on myös toiminut pitkään europarlamentaarikkona, Euroopan komission varapuheenjohtajana sekä talous- ja laajentumiskomissaarina. Sotilasarvoltaan Rehn on reservin luutnantti. Puoluekokouksen mukaan Olli Rehnin koeteltu johtajuus kriisien ytimessä, laajat kansainväliset verkostot sekä pitkä kokemus kansallisista ja kansainvälisistä tehtävistä antavat vahvat valmiudet presidentin tehtävään. Hänellä on kyky toimia vakaana yhteistyöjohtajana myös vaikeissa kansakuntaamme koskevissa kysymyksissä. Rauhallinen, harkitseva ja varma ote päätöksenteossa on suuri etu u