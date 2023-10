Säästöpankki Optia teki 140-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 225 000 euron suuruisen lahjoituksen Jyväskylän yliopistolle

Säästöpankki Optia on tehnyt juhlavuoden kunniaksi 225 000 euron lahjoituksen Jyväskylän yliopistolle. Lahjoitus on osa Säästöpankki Optian syksyn aikana toteutettavaa mittavaa lahjoituskokonaisuutta.



”Vastuullisuusteot ovat säästöpankkiaatteen ytimessä. Jaamme vuosittain osan tuloksestamme paikallisen hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseksi. Säästöpankki Optian hallituksen tahtotila on ollut kohdistaa yksi lahjoituksista vaikuttamaan positiivisesti Keski-Suomen yritys- ja elinkeinoelämän tulevaisuuteen. Yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen tukeminen on vaikuttava keino edistää kilpailukykyä ja tulevaisuuden valmiuksia”, Säästöpankki Optian hallituksen puheenjohtaja Antero Savolainen kertoo.



Lahjoituksen kohteeksi valikoitui Jyväskylän yliopiston ehdotuksesta vastuullisten strategia- ja yrittäjyyskäytäntöjen koulutusohjelma, joka on valmisteilla yliopiston kauppakorkeakoulussa.



Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala arvostaa Säästöpankki Optian lahjoituspäätöstä erittäin korkealle.

”Suomalainen yhteiskunta kaipaa uutta työvoimaa ulkomailta ja kansainvälisten osaajien houkuttelu korkeakoulutukseen on entistä tärkeämpää. Näemme tarpeen kansainvälisen koulutuksen lisäämiselle kandidaattitasolla, jotta varmistamme korkeatasoiset hakijat maisteri- ja tohtorikoulutukseen ja sitä kautta tuemme suomalaisten työmarkkinoiden kansainvälistymistä, rehtori Ojala toteaa.

”Tavoitteenamme on rakentaa korkeatasoinen kandidaattiohjelma kauppakorkeakoulun tutkimusvahvuuksien varaan erityisesti kestäville ja vastuullisille strategia- ja yrittäjyyskäytännöille. Uudessa ohjelmassa hyödynnetään laajaa kokemustamme kansainvälisestä koulutuksesta maisteritasolla. Uusi kandidaattiohjelma valmentaa opiskelijoita kaikkiin kauppakorkeakoulun viiteen kansainväliseen maisteriohjelmaan (kansainvälinen liiketoiminta ja yrittäjyys, yritysten ympäristöjohtaminen, vastuullinen urheilujohtaminen, digitaalinen markkinointi ja yhteisöviestintä sekä pankkitoiminta ja kansainvälinen rahoitus) sekä laajemmin myös muiden yliopistojen jatko-opintoihin”, kertoo kauppakorkeakoulun dekaani Hanna-Leena Pesonen.

”Vastuullisten ja kestävien strategia- ja yrittäjyyskäytäntöjen tulevien osaajien saamisella Jyväskylään on merkitystä koko alueen elinvoimaisuudelle. Siksi valitulla lahjoituksen kohdennuksella on myös yhteiskunnallinen merkitys”, Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Heikki Paasonen kertoo.



Säästöpankki Optia

Säästöpankki Optia on Säästöpankkiryhmään kuuluva itsenäinen säästöpankki, joka on perustettu vuonna 1883. Säästöpankki Optia tarjoaa monipuolisia ja edistyksellisiä pankki- ja varainhoitopalveluja sekä talouden valmennusta 13 paikkakunnalla Suomessa. Pankilla on konttorit Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Lapinlahdella, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa, Pyhäsalmella, Rovaniemellä ja Torniossa. Pankilla on noin 76 000 asiakasta.

Säästöpankki Optia avainluvut 1.1.–31.12.2022

Vakavaraisuussuhdeluku 25,28 %

Liikevoitto 19,8 milj. €

Koko luotonanto 1 932,4 milj. €

Tase 1 892,5 milj. €

Oma pääoma 258,0 milj. €



