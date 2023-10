4,5 miljoonalla suomalaisella on kultakaivos kotona. Power kannustaa nyt elektroniikan kierrättämiseen

Tilastokeskuksen mukaan 83 % suomalaisista kotitalouksista omistaa kierrätyskelpoisia, käytöstä poistuneita laitteita. Väkilukuun suhteutettuna se tarkoittaa, että 4,5 miljoonalla suomalaisella on kotona kierrätyskelpoista elektroniikkaa. Kaappien perälle unohtunut elektroniikka voi näyttää arvottomalta, mutta se sisältää arvokkaita luonnonvaroja.

Power konkretisoi elektroniikan arvon vertaamalla sitä kultaan: tyypillinen älypuhelin sisältää n. 27 mg kultaa. Tonnista elektroniikkajätettä löytyy n. 141 g kultaa. Se on 20–100 kertaa enemmän kultaa kuin tonnista kultamalmia. Elektroniikkajäte on romun sijasta arvokas raaka-aine, joka pitäisi saada kiertämään.



Power selvitti kyselytutkimuksessaan toukokuussa 2023 syitä sille, miksi suomalaisten laitteet jäävät pöytälaatikkoihin ja kotien kaappien perälle. Kyselyyn vastasi 700 kuluttajaa.

Avoimien vastausten mukaan yksi selkeä kannustin tuoda elektroniikkalaitteet kiertoon olisi palkkio tai raha.

Power on ryhtynyt ostamaan käytettyä elektroniikkaa. RePOWER-palvelussa Power hyvittää käyttökelpoisesta elektroniikasta asiakkaalle kilpailukykyisen hyvityksen ja ainoana kodinelektroniikkaliikkeenä Suomessa myös kierrätykseen päätyvästä elektroniikkajätteestä pienen palkkion.

”Maksamamme hyvityksen avulla haluamme herätellä ihmiset huomaamaan elektroniikan arvon. Elektroniikka on arvotonta vain silloin, kun se makaa käyttämättömänä kotien kaappien kätköissä”, Power Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto muistuttaa.



E-Waste Day -viikonloppuna 14.–15.10. Power tulee nostamaan elektroniikan arvon näkyvästi esille. Power arpoo viikonlopun aikana laitteensa kierrättäneiden kesken elektroniikkajätteestä valmistetun aidon kultaharkon. RePOWER-palvelun peruspalkkioiden lisäksi kierrättäjille on luvassa kannustavia ekstrahyvityksiä.



”Elektroniikkalaitteiden määrä kasvaa jatkuvasti, kun uudet laitteet helpottavat arkeamme, mittaavat untamme ja edistävät vihreää siirtymää. Laitteiden tuottamiseen vaaditaan kasvava määrä harvinaisia metalleja. On ekologisempaa, eettisempää ja resurssitehokkaampaa kerätä uusien laitteiden raaka-aineet talteen kotien kaapeista kuin maaperästä louhimalla. Haluamme kannustaa ihmiset katsomaan kodin kaappeihin nyt kullankaivajan katseella”, Saviluoto kertoo.



Lähteet:

Tilastokeskus: Vertais- ja jakamistalouden ilmiöt kotitaloudessa 2019;

Journal of Cleaner Production 419 (2023) 138099: Critical and strategic metals in mobile phones: A detailed characterisation of multigenerational waste mobile phones and the economic drivers for recovery of metal value