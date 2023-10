Kokoomuksen Autto ja Eestilä: Tiukennuksia lohen merikalastukseen

Suuri valiokunta hyväksyi tänään Suomen eduskunnan kannan Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöistä, joista päätetään EU:n ministerineuvostossa 23.–24. lokakuuta.

Valiokunta otti erityisesti kantaa silakan sekä Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen kokonaiskiintiöksi.

Kokoomuksen kansanedustajat, suuren valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja Markku Eestilä pitävät hyvänä valiokunnan kantaa, joka tukee valtioneuvoston tavoitetta pienentää lohen merikalastuskiintiötä ja edellyttää valtioneuvostolta kohdennettuja kalastusrajoituksia.



”Lohikantojen heikko tila näkyy lohien huolestuttavan vähäisenä nousuna Tornion-Muonionjokeen sekä Simojokeen. Kutuvaltiona Suomella on erityinen vastuu lohikannoista ja siksi tavoite pienentää kiintiöitä vie asiaa oikeaan suuntaan,” Autto sanoo.



Komissio on esittänyt lohenkalastuksen kieltämistä kokonaan useilla Suomen eteläisillä merialueilla, mikä eduskunnan valiokuntien mukaan olisi epäsuhtainen ja tieteellisen neuvon kanssa ristiriitainen päätös. Suomen kannan mukaan myös näillä merialueilla tulee voida kalastaa lohta kohdennetusti, mutta vain neljän merimailin sisäpuolisella rannikkoalueella ja alueellisesti kohdennetuin, kansallisesti asetettavin rajoituksin.



”Alueellisesti kohdennetut toimet merikalastuksen rajoittamiseksi ovat järkevin keino lohikantojen suojelemiseksi. Myös kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n tieteellinen neuvo edellyttää Suomelta näitä toimia ja tämä vaatii nyt hallitukselta päättäväistä toimeen tarttumista”, Autto toteaa.



Eestilä kiinnittää huomiota siihen, että lohen kutuvaellus on erityisesti kuluvana vuonna jäänyt erittäin heikoksi.



”Tilanne on pahentunut, vaikka kiintiöitä on jo ennestään pienennetty. Kutukannan vahvistaminen kohdennetuin rajoituksin on välttämätöntä. Tarvittaessa tulee ottaa käyttöön kalastusrajoituksia myös jokisuualueilla”, Eestilä sanoo.