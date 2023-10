Mielenterveyspalkinto erotuomari Mohammad Al-Emaralle rasismin vastaisesta työstä

Mohammad Al-Emara, 31, on Suomen ensimmäinen erotuomari, joka on keskeyttänyt jalkapallopelin rasististen huuteluiden takia. Lisäksi hän on puolustanut yhdenvertaista kohtelua sekä jokaisen lapsen oikeutta harrastaa. Erotuomarin työn ohella hän toimii Me-säätiön FC Meltsissä lasten ja nuorten valmentajana. Toiminnan visiona on ennaltaehkäistä syrjäytymistä jalkapallo työkaluna.

Al-Emara itse on syntynyt pakolaisleirillä Saudi-Arabiassa. Perhe muutti Suomeen, kun Al-Emara oli 2-vuotias. Erityisesti jalkapallo on auttanut häntä integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Hieno roolimalli sekä lapsille että aikuisille

Rasismin vastaisella toiminnallaan ja kannanotoillaan Al-Emara on lisännyt tietoisuutta rasismista ja sen vaikutuksesta yksilöön, urheilu- ja muihin yhteisöihin sekä yhteiskuntaan. Hän on omalla esimerkillään ja omista kokemuksista kertomalla näyttänyt, miltä rasismi tuntuu, miten siihen voi puuttua ja miten rasismia kokeneella voi olla myös valoisa tulevaisuus arvostetussa asemassa. MIELI ry näkee, että hän on toimintansa vuoksi vaikuttava roolimalli paitsi nuorille myös kaikille aikuisille.

”Olen toki pitkään tehnyt työtä rasismia vastaan, mutta en ole koskaan ajatellut saavani siitä mitään tunnustusta. Välillä olen miettinyt, olenko aivan yksin näiden asioiden kanssa, mutta nyt tuntuu, etten ole”, Al-Emara kommentoi palkinnon saadessaan.

MIELI ry haluaa nostaa esiin, että rasismin kohteeksi joutuminen, syrjiminen, toiseuttaminen ja kuulumattomuuden tunne ovat merkittäviä riskejä mielenterveydelle. Rasismi luo turvattomuutta ja heikentää erityisesti lasten ja nuorten uskoa hyvään tulevaisuuteen.

”Rasismin vastustaminen on tärkeä mielenterveysteko ja ansaitsee tulla palkituksi. Rasismista vapaa yhteiskunta tukee kaikkien turvallisuutta ja mielenterveyttä, myös niiden, jotka eivät henkilökohtaisesti koe rasismia tai syrjintää, MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi sanoo.

Maailman mielenterveyspäivä 2023: Mielenterveys on jokaisen oikeus

Maailman mielenterveyspäivänä 10.10. halutaan muistuttaa jokaisen oikeudesta mielenterveyteen. Se tarkoittaa yhdenvertaista oikeutta hyvään mielenterveyteen arjessa, mutta myös oikeutena saada matalalla kynnyksellä tukea silloin, kun sitä tarvitsee. Kyse ei ole vain yksilöiden vaan koko yhteiskunnan asiasta, sillä mielenterveyden haasteet tulevat kalliiksi.

Mielenterveyttä voi vahvistaa monella tavalla. Omista tunteista pitää voida puhua ja vaikeissa tilanteissa on saatava apua, nopeasti ja helposti. Usein olo helpottuu, kun joku kuuntelee.

Mielenterveyspäivänä MIELI ry on paikallisyhdistyksineen perinteisesti haastanut organisaatioita, yhteisöjä ja yksittäisiä ihmisiä viestimään teemasta ja osallistumaan päivän viettoon eri tavoin ympäri Suomea. Tänä vuonna näyttävästi mukana päivän vietossa ovat mm. YLE:n pentulive ja Kymi Sinfonietta.

Jokainen voi lisätä tietoisuutta mielenterveydestä ja tukea omaa ja muiden hyvinvointia esimerkiksi kuuntelemalla läheisiä, tunnistamalla mitkä asiat vahvistavat omaa ja muiden hyvinvointia ja varaamalla aikaa niihin.

Mielenterveyspäivää voi viettää esimerkiksi

Pukeutumalla mielenterveyden kansainväliseen tunnusväriin vihreään, valaisemalla rakennuksia tai tiloja vihreällä valolla tai sytyttämällä vihreitä valoja esimerkiksi oman kodin ikkunaan.

Viestimällä, vaikuttamalla ja toimimalla omasta näkökulmastaan: mieti, kuinka voit omassa arjessasi (työssä, kotona, harrastuksissa) vahvistaa omaa ja muiden mielenterveyttä? Mitä voisit tehdä, jotta vahvistat omaa ja ympärilläni elävien ihmisten mielen hyvinvointia?

Jakamalla kuvia, videoita ja muuta sisältöä päivään liittyen sosiaalisessa mediassa #vihreäävaloa #maailmanmielenterveyspäivä

Lahjoittamalla MIELI ry:n mielenterveystyöhön ja kriisiauttamiseen

Lisätietoa Maailman mielenterveyspäivästä: www.mieli.fi/mielenterveyspaiva

Järjestyksessään 28. Mielenterveyspalkinto

MIELI Suomen Mielenterveys ry on jakanut mielenterveyspalkintoa vuodesta 1994 lähtien. Palkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on omassa elämässään ja toiminnassaan edistänyt ihmisten henkistä hyvinvointia ja tukenut mielenterveyttä varsinaisen mielenterveystyön ulkopuolella.

Palkinto jaetaan vuosittain Maailman mielenterveyspäivänä 10. lokakuuta.