Fanny Heinonen on Film Tampereen uusi ohjelmajohtaja

”Olemme tehneet täällä Tampereella ihan valtavan hyvän pohjatyön yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Tuotantokannustin on tukenut hienosti av-alan paikallista palveluliiketoimintaa. Alan immateriaalioikeuksiin (IPR) keskittyvän liiketoiminnan kehittäminen on nyt tärkeä painopiste", Fanny Heinonen miettii ajankohtaisia haasteita tuoreeltaan nimityksen jälkeen.

”Kuinka voisimme kannustaa alan yrityksiä investoimaan ja olemaan kasvuhakuisia? Se houkuttelee kansainvälisiä kumppaneita ja pääomasijoittajia”, Heinonen pohtii.

Suomessa av-alan myyntiä on voitu kasvattaa, kun kotimaiset draamasarjat ovat menestyneet maailmalla ja tuotanto on saanut kansainvälistä rahoitusta. Merkittävässä roolissa ovat olleet myös kansainvälisten yhteistuotantojen mahdollistuminen ja jakelijoiden määrän kasvu. Tuotantokannustimilla on merkittävä rooli kasvussa. Niillä houkutellaan kansainvälisiä tuotantoja Suomeen, mikä kasvattaa osaamista ja työllisyyttä.

Tampereen seutu on kansainvälisesti kiinnostava tuotantoalue ja Film Tampere tukee vuosittain noin 20 alan tuotantoa. Ajankohtaisia ovat muun muassa Komisario Koskisen ja Elämäni biisi -tv-tuotantojen neljännet tuotantokaudet. Kansainvälisistä tuotannoista tuli ensi-iltaan tänä syksynä ruotsalaisnäyttelijä Tuva Novotnyn ja Peter Franzénin tähdittämä katastrofielokuva Avgrunden (SF Studios), jota kuvattiin Tampereen ohella mm. Las Palmasissa ja Ruotsissa Kiirunassa.

Tampereen seudulle AV-alan tuotantokannustimia on maksettu vuodesta 2018 alkaen noin 3,5 miljoonaa euroa ja suoraksi aluetaloudelliseksi hyödyksi on laskettu yli 30 miljoonaa euroa.

Film Tampereen myöntämä tuotantokannustin voi olla 10-15 prosenttia tuotannon Tampereen kaupunkiseudulla käytettävistä kuluista.

Tuotantokannustimien jatkuvuuden ja sisältöliiketoiminnan vahvistamisen ohessa Fanny Heinosta työllistää alan koulutuksen kehittäminen. Ensi vuodelle on suunnitteilla lisää uusia elokuva- ja tv-alan koulutuskokonaisuuksia, joita toteuttavat mm. Tampereen ammattioppilaitos Tredu ja Tampereen ammattikorkeakorkeakoulu (TAMK).



Fanny Heinonen uskoo pohjoismaiseen yhteystyöhön. (video)

Lisätiedot:

Harri Airaksinen, toimitusjohtaja, Business Tampere

harri.airaksinen@businesstampere.com



Fanny Heinonen, ohjelmajohtaja, Film Tampere

fanny.heinonen@businesstampere.com