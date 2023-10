Naisten salibandymaajoukkue Turun EFT-tapahtumaan valittu – My Kippilä tekee paluun loukkaantumisen jälkeen

Turun EFT-joukkueeseen on nimetty kolme maalivahtia ja 19 kenttäpelaajaa.

Nimilistan mielenkiintoisin poiminta on My Kippilä, joka nähdään sinivalkoisten vahvuudessa alkuvuonna tapahtuneen polvivamman, sitä seuranneen operaation ja kuntoutuksen jälkeen. Harjoittelu luonnistuu, mutta salibandymaailman terävimpään kärkeen kuuluvan puolustajan pelikunto on asia, joka kiinnostaa valmennusta.

– My on ollut käytännössä pelaamatta tämän vuoden, mutta on harjoittelukunnossa. Käsittääkseni hän ehtii muutaman pelin seurajoukkueessaan pelata ennen EFT-turnausta. Kun on ollut pitkä tauko kovista peleistä, niin hänen kuormitusta mietitään ja seurataan tarkkaan, päävalmentaja Lasse Kurronen viestittää.

Kurronen on pitänyt tiiviisti yhteyttä Kippilään koko kuntoutusjakson ajan, ja kuntoutusohjelmasta on vastannut maajoukkueen fysioterapeutti Niko Iivonen.

– My tuskin pelaa kaikkia otteluita Turussa. Meille on kuitenkin tärkeää, että hän on nyt mukana. My tuo meille pallolliseen ja erikoistilannepelaamiseen lisäarvoa, Kurronen kertoo.

Kippilän ohella Sofia Leino ja maalivahti Noora Vuorela ovat pelaajia, joita ei elo-syyskuun vaihteen Tshekin EFT-tapahtumassa nähty.

– Sofia oli viime tapahtuman aikaan loukkaantuneena ja pääsee antamaan nyt viimeiset näytöt MM-kisoja ajatellen. Maalivahteja nimettiin kolme. Pian katsotaan, miten kolmikolla sujuu.

Suomi vei nimiinsä MM-kauden avanneen EFT-turnauksen Tshekissä reilu kuukausi sitten. Kurronen oli ykkössijaan toki tyytyväinen, mutta kokeneena valmentajana ei anna sen hämätä.

– EFT:n voitto lämmittää, koska se ei ole ollut meille automaatio, mutta kaikilla joukkueilla näkyi silloin vielä kesäkauden jälkeinen moodi. Peli oli ailahtelevaa. Meillä oli hyviä jaksoja joka pelissä, mutta sitten heikompiakin. Positiivista oli, että kahdessa pelissä tultiin takamatkalta vielä mukaan.

Nuoren Miisa Turusen ensiesiintyminen aikuisten maajoukkueessa kiipesi myös myönteisten asioiden listalle. F-liigan alkukierroksilla hurjaan lentoon noussut Turunen osoitti, että hänestä on jo aikuisten kansainvälisiin peleihin. Loikka viime kauden F-liigan B-lohkosta maajoukkueessa tulosta tekeväksi on valtaisa.

– Ihan hyvä debyytti häneltä. Kuivin sukin Miisa pärjäsi. Vaikka välillä kiire vielä näkyi ja hetki meni totutellessa, niin hän esitti sitä mitä parhaiten osaa. Otti vastuuta roolissa, johon häntä on kaavailtu eli maalinteossa. Fyysisesti Miisa on ottanut isoja steppejä eteenpäin onnistuneen kesäkauden harjoittelun ansiosta.

Lokakuun EFT-turnaus tunnetaan myös ”MM-kenraaliharjoituksena”. Jo neljänteen sellaiseen naisten maajoukkueen vievä Kurronen tietää mitä on luvassa.

– Viimeinen tapahtuma ennen MM-kisoja on tasapainoilua pelin kehittämisen, viisikoiden löytämisen, näytönpaikkojen ja tuloksen suhteen. Pelillisesti soisin näkeväni ehjempää pallollista suorittamista. Tshekin-turnauksessa hukattiin pelivälinettä liikaa kiireen vuoksi. Parempia rakenteita, pallonhallintaan pidempiä jaksoja ja sitä kautta tehokkuutta. Ettei jouduttaisi takaa-ajajan rooliin turhan takia.

– Mielenkiinnolla lähdetään Turkuun. On hienoa aina pelata kotiyleisön edessä. Maajoukkueeseen on viime vuosina noussut mukavasti pelaajia Turusta, joten siinä mielessä turnauksessa on bonus yleisölle saapua paikan päälle. Turnauksessa ovat mukana myös U19-naiset.

Naisten maajoukkue EFT-turnauksessa

20.-22.10.2023 Kupittaan palloiluhalli, Turku

Maalivahdit

nimi, seura, maaottelut, maaottelupisteet

Juulia Kataja, Classic, 3, 0+0=0

Krista Nieminen, Kloten-Dietlikon Jets (SUI), 45, 0+0=0

Noora Vuorela, TPS, 28, 0+0=0

Kenttäpelaajat

Johanna Homi, Classic, 38, 11+4=15

Meri-Helmi Höynälä, TPS, 33, 11+9=20

Oona Kauppi, Thorengruppen (SWE), 58, 79+44=123

Veera Kauppi, Thorengruppen (SWE), 76, 117+79=196

My Kippilä, Thorengruppen (SWE), 79, 24+76=100

Alma Laitila, Classic, 8, 1+5=6

Sofia Leino, TPS, 36, 14+9=23

Henrika Maikola, TPS, 3, 0+0=0

Laura Manninen, PSS, 102, 20+27=47

Hanna Niemelä, SSRA, 27, 7+4=11

Milla Nordlund, TPS, 26, 17+14=31

Sara Piispa, Kloten-Dietlikon Jets (SUI), 47, 26+20=46

Laura Rantanen, TPS, 36, 9+7=16

Jenna Saario, TPS, 65, 28+33=61

Ella Sundström, PSS, 37, 15+15=30

Miisa Turunen, SaiPa Salibandy, 3, 3+1=4

Mia Vallenius, Koovee, 40, 13+8=21

Ulla Valtola, FBC Loisto, 12, 6+10=16

Daniela Westerlund, PSS, 40, 10+15=25

Päävalmentaja: Lasse Kurronen



----

Otteluohjelma

Perjantai 20.10.

9.30 Ruotsi – Sveitsi (U19)

12.30 Suomi – Tshekki (U19)

15.30 Ruotsi – Sveitsi (naiset)

18.30 Suomi – Tshekki (naiset)

Lauantai 21.10.

9.30 Tshekki – Ruotsi (U19)

12.30 Suomi – Sveitsi (U19)

15.30 Suomi – Sveitsi (naiset)

18.30 Tshekki – Ruotsi (naiset)

Sunnuntai 22.10.

9.00 Sveitsi – Tshekki (U19)

11.45 Sveitsi – Tshekki (naiset)

14.30 Suomi – Ruotsi (U19)

17.00 Suomi – Ruotsi (naiset)