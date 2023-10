Arkienkelit – 1950-lukulaiset hyvinvointiyhteiskunnan kantavana voimana

Tuija Nummelan tietoteos Arkienkelit – 1950-lukulaiset hyvinvointivaltion piikoina ja renkeinä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Arkienkelit kuvaa 1950-lukulaisten asemaa hyvinvointivaltion rakentajina, yhteiskunnan järjestämien palveluiden täydentäjinä ja paikkaajina. Kirjassa pääsevät ääneen ”arkienkelit”, joiden kertomusten ja kokemusten perusteella piirtyy uudenlainen kuva kyseisen ikäluokan uskomattoman laajasta ja moniulotteisesta panoksesta osana yhteiskunnan järjestämää palvelutarjontaa. Samalla esiin nousevat heidän omat sukupolvikokemuksensa ja tulevaisuuspohdintansa sekä odotuksensa yhteiskunnalle tulevina palvelujen tarvitsijoina.

Kirja on syntynyt vuorovaikutuksessa ikätovereiden kanssa – siihen on haastateltu yli neljääkymmentä erilaisessa elämäntilanteessa olevaa 1950-luvulla syntynyttä henkilöä. Kirja on myös kahden eri sukupolven edustajan, ”vanhan ja varsan,” yhteinen projekti. Kirjan kuvituksen tekijä on kuvataiteilija Julia Savtchenko.

Rantasalmelta kotoisin oleva, nykyään Helsingissä asuva tietokirjailija Tuija Nummela (s. 1952) on tehnyt pitkän ammatillisen uran sosiaalialalla, viimeksi Saimaan ammattikorkeakoulussa. Nummela on uransa aikana julkaissut ja toimittanut tieteellisiä julkaisuja ja artikkeleita. Hänen väitöskirjansa käsitteli aikuissosiaalityötä. Tietokirja Arkienkelit kuvaa Suomen rakentumista hyvinvointiyhteiskunnaksi 1950-lukulaisten ja heitä ympäröivien ikäluokkien ylisukupolvisten kokemusten kautta.

NUMMELA, TUIJA : Arkienkelit – 1950-lukulaiset hyvinvointivaltion piikoina ja renkeinä

248 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 978-952-755-368-8

Ilmestymisaika: Lokakuu 2023

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.