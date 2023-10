Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokouksesta 5.10.2023

Espoon harrastuspolku

Espoon harrastuspolku perustuu nuorisolakiin, joka muuttuneena tuli voimaan vuoden 2023 alusta. Nuorisolaissa on määritelty Harrastamisen Suomen mallin mukainen nuorten harrastustoiminta. Harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan tarkoituksena on edistää peruskouluopetukseen osallistuvalle nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen tai ennen sen alkamista. Harrastukseen osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista.

Espoossa Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta harrastustoiminnasta vastaa kulttuurin tulosyksikkö. Lukuvuonna 2023-2024 Espoon harrastuspolussa on alkanut 230 ryhmää, joista vastaa noin 30 harrastustoimijaa palvelun toteuttajina. Kutakin koulua kohti harrastamisen ryhmiä on yhdestä kolmeen. Peruskoulut ovat valinneet niille soveltuvat harrastusryhmät kilpailutetusta harrastusvalikoimasta.

Espoon harrastuspolun tavoitteina on tasapuolisten harjoitusmahdollisuuksien edistäminen, lasten ja nuoren kuulemisen kehittäminen sekä palveluntuottajien ja koulujen välisen yhteistyön edistäminen.

Koulunuorisotyön kehittäminen Espoossa

Koulunuorisotyön kehittämistyö ja pilotointi toteutetaan ajalla 1.8.2023 - 31.12.2024. Projektin tavoitteena on kehittää koulunuorisotyön malli Espooseen ja sen toteutuksessa mukana ovat nuorisopalveluiden lisäksi suomenkielinen perusopetus ja ruotsinkieliset sivistyspalvelut.

Projektin aikana käynnistetään kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä, ja kehitetään ja vakiinnutetaan tätä toimintaa Espoon yläkouluissa ja lukioissa. Nuorisonohjaajat työskentelevät ryhmien kanssa ennaltaehkäisevästi, erityisenä kohderyhmänä vetäytyvät nuoret, jotka tarvitsevat tukea merkityksellisten vertaissuhteiden rakentamiseen sekä maahanmuuttajanuoret, erityisesti Ukrainasta tulleet, jotka saattavat tarvita tukea kouluyhteisöön kiinnittymiseen ja ryhmätoimintaan.

Kehittämistyö toteutetaan pilottina Espoon keskuksen ja Pohjois-Epoon alueen kahdeksalla koululla. Tähän työhön on rekrytoitu neljä nuorisonohjaajaa nuorisopalveluihin ja ruotsinkielisistä sivistyspalveluista on yhden nuorisonohjaajan työtehtäviin osoitettu koulunuorisotyön projektissa mukana oleminen. Avustuksen käyttöaikana kokeillaan eri nuorisotyön menetelmiä kouluyhteisössä ja ympäristössä ja kehitetään sopivimpia edelleen. Lisäksi etsitään parhaat käytännöt ja rakenteet koulunuorisotyölle ja luodaan edellytykset toiminnan vakiintumiselle.

Kansainvälinen nuorisotyö 2023-2024

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokouksessa kuultiin nuorisopalveluiden kansainvälistä nuorisotyötä vuosina 2023-2024 koskeva esittely. Nuorisopalveluiden kansainvälinen nuorisotyö perustuu Erasmus+ youth akkreditointiin, jonka Opetushallitus myönsi nuorisopalveluille joulukuussa 2022. Akkreditointi tarkoittaa sitä, että nuorisopalveluilla on kansainvälisen nuorisotyön suunnitelma vuosille 2023-2027, laatu on varmennettu ja voimme toteuttaa henkilöstön ja nuorten liikkuvuushankkeita kevennetyllä haku- ja raportointiprosessilla.

Nuorisopalveluiden toiminnan toteuttamisen luvut kesällä 2023

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisojaosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi nuorisopalveluiden toiminnan toteutumisen luvut ajalla 1.5.-31.8.2023. Alueellisen nuorisotyön nuorten kohtaamiskerroissa oli kasvua muina kesäkuukausina lukuun ottamatta kesäkuun hienoista (- 3,5 % kesäkuuhun 2022 verrattuna).