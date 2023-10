Espoon kaupunki ja Teknologiateollisuus yhdistävät voimansa: ”Laajennamme toimintaamme osaajien rekrytointiin ulkomailta”

Espoon kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä työtä yli kymmenen vuoden ajan sen eteen, että Suomeen ulkomailta opiskelun, työn tai perheen takia muuttaneet ihmiset ja työvoimapulasta kärsivät työnantajat kohtaavat.

”Espooseen on aina muutettu työn ja osaamisen perässä. Yritysten valmiudet ja halukkuus rekrytoida myös kansainvälisiä työntekijöitä on elintärkeää osaavan työvoiman houkuttelemiseksi", sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista varten on jo pitkään kehitetty palveluita, joilla vahvistetaan kansainvälisten osaajien työelämätietoja ja -taitoja sekä autetaan ammatillisesti ja sosiaalisesti merkityksellisten verkostojen luomisessa. Vastaavasti työnantajia on kannustettu rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia sekä tuettu niiden valmiuksien kehittämisessä, joita tarvitaan työyhteisön kansainvälistyessä. Työnantajia on ollut mukana TalentMatch-rekrytointitapahtumissa, joiden avulla he ovat vahvistaneet työnantajamielikuvaansa korkeasti koulutettujen ja kokeneiden kansainvälisten osaajien keskuudessa. Lisäksi yrityksille tarjotaan ehdokashakupalvelua sekä tuetaan palkkaukseen liittyvien tukien hyödyntämisessä.

”Nyt kun vahva perusta on luotu, on oikea hetki laajentaa toimintaa myös osaajien rekrytointiin ulkomailta. Yhteistyö Teknologiateollisuus ry:n kanssa mahdollistaa sen, että palvelua voidaan kehittää aidosti asiakaslähtöisesti ”, sanoo Espoon kaupungin erityissuunnittelija Melissa Arni-Hardén.

Pula osaajista on yritysten kasvun este

Etenkin Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä on viestitty jo pidemmän aikaa, että pula osaajista on merkittävä kasvun este. Teknologiateollisuus ja Espoo ovat tähän vastatakseen yhdessä palkanneet henkilön, jonka tehtävänä on luoda asiakastarpeiden pohjalta palvelukonsepti osaajien rekrytoimiseksi ulkomailta. Tavoitteena on, että rekrytointiin, maahantuloon ja asettautumiseen liittyvien toimijoiden palvelutarjoomasta muodostuu sujuva rekrytointiväylä ulkomailta Suomeen. IT-osaajien rekrytoimisesta ulkomailta kiinnostuneiden yritysten kannattaakin nyt olla hereillä.

”Jos yritys tarvitsee IT-osaajia ja on valmis rekrytoimaan myös muita kuin suomenkielisiä, tässä olisi erinomainen tilaisuus!” mainostaa Teknologiateollisuuden Eero Manninen.

Lokakuun alussa aloittaneen projektisuunnittelijan tehtävänä on yhdessä Espoon kaupungin yrityskoordinaattoreiden kanssa kerätä suomalaisten teknologiayritysten osaamis- ja palvelutarpeita ja näiden pohjalta luoda skaalautuva rekrytointimalli. Projektisuunnittelija keskittyy korkeakoulutettujen IT-osaajien rekrytoimiseen Intiasta. Intiaan suuntautuvien toimenpiteiden lisäksi Espoo rakentaa yhteistyöverkostoa osaajien houkuttelemiseksi myös Vietnamista.

”Keskeistä kansainvälisten osaajien houkuttelussa on huolehtia hyvästä maahanmuuton kokemuksesta koko perheelle. Tähän pakettiin kuuluu sujuvien maahanmuuton prosessien lisäksi esimerkiksi lasten pääsy koulutukseen ja puolison mahdollisuudet kehittää uraansa Suomessa. Tarvitsemme tähän avuksi julkisia toimijoita, ja onkin hienoa, että yhteiskumppanimme Espoon lisäksi monet muut julkiset toimijat ovat ilmaisseet halunsa tukea tätä”, kiittää Manninen.

Myös Maahanmuuttovirasto on ollut mukana projektin käynnistämiseen liittyvissä keskusteluissa.

Julkinen ja yksityinen yhteistyössä

Kaupungin elinvoimaisuuden edellytys on yritysten kasvu ja kansainvälistyminen. Lisäksi elinvoimaisuutta edistää se, että kansainvälisten rekrytointien yhteydessä myös koko perhe pääsee kunnolla asettumaan Espooseen.

”Espoo on Suomen intialaisin kaupunki. Se näkyy muun muassa kaupungin tarjoamissa urakehityspalveluissa niin, että merkittävä osa asiakkaista on muuttanut Suomeen – usein Intiasta – työtä saaneen kumppaninsa takia. Yhteistyö niin Indian Women in Finland ry:n kuin Vietnamese Professionals in Finland ry:n kanssa on meille erittäin tärkeää kahdestakin syystä. Hyvät kokemukset Espoosta ja Suomesta leviävät verkostoissa, mikä lisää kiinnostavien työmahdollisuuksien ohella Suomen ja Espoon kiinnostavuutta. Asettautumisessa on myös tärkeää saada ja jakaa vertaistukea kahden kulttuurin välissä elämisestä”, kertoo Arni-Hardén.

”Haluamme toimia vastuullisesti ja rakentaa koko paketin mahdollisimman toimivaksi kaikille osapuolille. Jos ja kun saamme tästä projektista hyviä tuloksia, ideaa saa mielellään kopioida, laajentaa ja ottaa käyttöön muillakin toimialoilla ja alueilla”, korostavat Teknologiateollisuuden Manninen ja Espoon Arni-Hardén.

Miksi Intia ja Vietnam?

Intia ja Vietnam ovat hallitusohjelmassa mainittuja kohdemaita kansainvälisten osaajien rekrytoimiseksi Suomeen ja kummassakin maassa on paljon IT-alan osaajia. Intian kansallisena tavoitteena on paitsi nostaa korkeakoulutettujen määrää myös lähettää heitä ulkomaille töihin. Vietnamin teknologiaekosysteemi on vahvassa kasvussa ja kiinnostus opiskella sekä työskennellä ulkomailla on suurta. Lisäksi näissä molemmissa maissa on jo toimivat, Work in Finlandin rakentamat verkostot kansainvälisten rekrytointien tueksi. Myös Maahanmuuttovirasto on ollut mukana projektin käynnistämiseen liittyvissä keskusteluissa.