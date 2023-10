Kyselytutkimus: Ruoka-allergisilla haasteita asioida kahviloissa

Allergia- iho- ja astmaliitto ja Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys toteuttivat kesällä Ruoka-allergisena kahvilassa -kyselyn ja siihen vastasi 684 henkilöä. Vastaajat olivat ruoka-allergisia ja ruoka-allergisten lasten vanhempia.

Kyselyyn vastanneista 79 prosenttia piti tyypillisimpänä haasteena sitä, että kahvilassa ei ole tarjolla hänen ruokavalioonsa sopivia vaihtoehtoja. 62 prosenttia piti haasteena allergiamerkintöjen puuttumista. Omasta turvallisuudestaan oli huolissaan vajaa puolet vastaajista. Mitä vakavampi tai harvinaisempi allergia vastaajalla oli, sitä enemmän haasteita asiointi kahvilassa tuotti. Myös moniallergiset kokivat asioinnin erityisen vaikeaksi.

Moni allerginen kokee kahviloissa turvattomuutta

Ruoka-allergiset kokevat monesti olevansa hankala asiakas kahvilassa asioidessaan. Useilla on kokemuksia ylimalkaisesta suhtautumisesta allergioihin. Lisäksi kahvilan muut asiakkaat saattavat käyttäytyä epäkohteliaasti allergisen kysellessä tarkkoja tietoja tuotteista.

– Kysyjänä saa helposti hankalan asiakkaan maineen. Harmittaa kun ei ymmärretä, että jotkut allergiat ovat henkeä uhkaavia, kertoo eräs kyselyyn vastannut.

Kyselyyn vastanneiden huonoihin kahvilakäynteihin liittyy usein turvattomuuden tunnetta ja kokemusta, että henkilökunnan osaamiseen allergia-asioissa ei pysty luottamaan.

Pahimmillaan kahvilassa käynti on päättynyt allergiseen reaktioon ja jopa anafylaksiaan. Anafylaksia on äkillinen ja henkeä uhkaava yliherkkyysreaktio. Monella hengenvaarallinen kokemus on lisännyt varovaisuutta. Osa on lopettanut kahviloissa käymisen kokonaan.

– Monessa kahvilassa en uskalla syödä mitään, koska minulle ainoa sopiva vaihtoehto on suoraan kiinni allergisoivassa tuotteessa tai sen tarjoiluastiassa ja mikä pahinta, tuotteissa käytetään samaa otinta, kertoo toinen kyselyyn vastannut.

Hyvä palvelu pelastaa asiakaskokemuksen

Hyviä kokemuksia kyselyyn vastanneilla oli syntynyt ystävällisestä, ymmärtäväisestä ja ammattitaitoisesta palvelusta. Kahviloista, joissa osattiin ja haluttiin toimia allergiaturvallisesti. Selkeät tuotemerkinnät ja helposti saatavilla olevat allergiatiedot koettiin tärkeiksi.

Jos allerginen asiakas sai jossakin paikassa hyvää palvelua ja mieleistä syötävää, hänestä sai helposti kanta-asiakkaan. Ystävällinen palvelu ja palvelualttius koettiin positiivisina yllätyksinä ja onnistuneita käyntejä muisteltiin usein lämmöllä.

– Hyvät kokemukset liittyvät aina siihen, että meidät on otettu vakavasti ja palveltu ystävällisesti huolimatta siitä, onko kahvilasta lopulta löytynyt mitään sopivaa, kertoo kyselyyn vastannut.

Ruoka-allergiaa esiintyy 5–8 prosentilla suomalaisista lapsista. Aikuisista noin 2–5 prosenttia saa ruoka-aineista allergiaoireita. Riski saada anafylaksia on 0,4 prosentilla väestöstä.

Ruoka-allergiapäivää vietetään 13.10. Sen järjestävät Allergia-, iho- ja astmaliitto ja liiton jäsenyhdistykset. Tänä vuonna teemana on ruoka-allergiat ja kahvilassa käyminen. Liitto on tuottanut allergiakortin helpottamaan allergioista kertomista kahviloissa ja ravintoloissa sekä varmistamaan tiedonkulun allergiselta asiakkaalta henkilökunnalle. Kortti on ilmainen ja tulostettavissa liiton nettisivuilta.