Kymenlaakson Sähköverkon alueella vakavia vikoja sähköverkossa myrskyn jäljiltä

Puiden kaatuminen on aiheuttanut vakavia vikoja: linjarakenteita ja pylväitä on poikki. Yön aikana maastossa on oltu rajaamassa vikoja, mutta vaarallisen säätilan vuoksi varsinaista viankorjausta ei yöllä päästy aloittamaan. Viankorjaus on käynnistynyt lauantaina aamulla ja sen kanssa edetään kaikkien käytettävissä olevien resurssien voimin.

Ennusteiden mukaan rannikon seudulle luvataan lisää kovia puuskia (yli 20m/s) lauantaina iltapäivästä alkaen. Yöksi puuskat ennusteiden mukaan rauhoittuvat ja tuuli voimistuu uudelleen sunnuntaina puolilta päivin.

Lisätietoa vikapaikkojen ilmoittamisesta ja häiriötiedotteista

Pyydämme asiakkaita lähettämään tietoja vikapaikoista ensisijaisesti sähköisellä palvelulla: vikailmoitus.ksoy.fi/fi . Myös vikapalvelumme numero palvelee, mutta voi olla hyvin ruuhkainen, puh. 05 7780 222

Sähkölinjoille kaatuneisiin puihin ei tule itse koskea eikä puita tule omatoimisesti ryhtyä poistamaan sähkölinjan päältä. Myöskään maassa oleviin sähköjohtoihin ei saa koskea hengenvaaran vuoksi. Johdoille kallistuneisiin puihin ja lähellä maata roikkuviin johtimiin tulee pitää 20 metrin varoalue.

Voit lukea verkkosivuiltamme lisää tietoa ja ohjeita sähkökatkotilanteista: www.ksoy.fi/sahkoverkko/sahkokatkot/nain-varaudut-sahkokatkoihin.