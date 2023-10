Kokoomuksen Kopra: Toiveajattelu ei pysäytä Venäjän varustautumista

Kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra on huolissaan Venäjän kiihtyvästä asevarustelusta. Itänaapurimme on siirtymässä sotatalouteen ja se on päättänyt käyttää ensi vuonna aseistautumiseen lähes 40% valtion budjetistaan. Samaan aikaan Euroopan toimet varusteluun vastaamiseksi ja Ukrainan tukemiseksi eivät ole riittäviä.