Kommellusten ja sattumusten kavalkadi esittelee oopperamaailmaa verhojen takaa

Kari Lampikosken oopperatietokirja Kommellusten ja sattumusten kavalkadi on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Kirjassa esiintyvien toilausten taustavarmistajina toimivat säveltäjät, oopperoiden käsikirjoittajat, tekninen henkilöstö ja statistit. Sanavalmiit musiikkikriitikot pitävät huolen siitä, että lukuintoisella kansalla riittää ihmeteltävää. Tärkeissä sivuosissa puuhaavat muusikkojen puolisot ja muusat, kulttuurin ja yhteiskunnan eliitti, kuninkaalliset sekä muusikkojen uran tuhoavat häikäilemättömät diktaattorit. Kommellusten taatun lopputuloksen varmistavat pirullinen pontikka, penteleen peruukit, reistailevat revolverit, kummasti katoavat lauluäänet, petolliset pallit, narisevat saappaat ja turkasen raskaat pajavasarat.

Ja ettei totuus unohtuisi, oopperayleisön tärkeänä roolina on piristää puolestaan riemastuttavilla toilauksillaan estradilla yleisön hyväksi raatavaa, kaiken osaamisensa antavaa väkeä.

Kirjoittajan tehtävänä on ollut valmistaa lukijalle tarjoiltavaksi ”musica minestrone”, ellei peräti ”musica disordinare” - kommellusten ja sattumusten sekahedelmäsoppa. Olkaa hyvä ja astukaa pöytään!

Kari Lampikoski, VTT, tietokirjailija, oopperaentusiasti ja Suomen Wagner-seuran aktiivijäsen. Hän on vieraillut kolmessasadassa oopperaesityksessä Suomen Kansallisoopperassa sekä alueoopperoissa ja kuudessakymmenessä oopperaesityksessä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Hän on kirjoittanut parikymmentä tietokirjaa, kärjessä John Wiley&Sonsin Englannissa ja Book Surgen Floridassa julkaisemat teokset. Lisäksi hän on kirjoittanut kolme lastenkirjaa ja yhden romaanin.

LAMPIKOSKI, KARI : Kommellusten ja sattumusten kavalkadi

351 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 978-952-755-328-2

Ilmestymisaika: elokuu 2023

Momentum Kirjat on vuonna 2023 perustettu kirjankustantamo, joka toimii vuonna 2012 perustetun Aviador Kustannuksen rinnalla. Molemmat kuuluvat vuonna 1997 perustettuun Aviador Oy:hyn. Aviador Kustannuksen (www.aviador.fi) ja Momentum Kirjojen (www.momentumkirjat.fi) toimisto ja kauppa sijaitsevat Liisankatu 19:ssä Helsingin Kruunuhaassa.