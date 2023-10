Minne rakkaus yltää on koskettava tarina itsensä löytämisestä

Vuokko Malisen esikoisromaani Minne rakkaus yltää on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Rico on kotoisin kolmesta kulttuurista ja ei oikein mistään. Ricon kokemuksia ja niiden merkityksiä hänelle, ei ole kuullut kukaan - elämä on ollut liikaa ja hengissä on pitänyt selviytyä omin keinoin, musiikin ja päihteiden avulla. Ricon yhteys ja matka itseen alkaa, kun löytyy yksi ihminen, Katri-kummi, joka välittää, ei hylkää ja johon voi luottaa. Miro-pojan avulla Rico löytää pienen pojan itsessään, kun tulee vilpittömästi hyväksytyksi, nähdyksi ja kohdatuksi. Ricon omalta itseltä hukassa oleminen alkaa väistyä, kun joku kuulee hänen vetoomuksensa ja löytyy yhteys luontoon, alkaa löytyä myös kyky ottaa vastuuta omasta elämästä ja sukupolvelta toiseen siirtyvä kierre katketa. Lopuksi nuoruuden rakkaus järjestää hänelle elämän kokoisen yllätyksen ja sovitusmatka vanhempien kanssa alkaa.

Minne rakkaus yltää kuvaa rakkautta, välittämistä, lojaaliutta, välillä hulvatonta ja välillä haastavaa elämänmittaista ystävyyttä, erilaisuuden sietämistä ja hyväksymistä. Se on myös kuvaus uusperheestä, kahdesta kahden kulttuurin parisuhteesta - onnek- kaasta ja vähemmän onnekkaasta.

Vuokko Malinen on psykologian tohtori, psykologi, perhe- ja paripsykoterapeutti ja tietokirjailija. Hänellä on pitkä työkokemus parisuhteiden hoidosta ja tutkimisesta sekä parisuhdeongelmien ennalta ehkäisystä. Hän on johtanut, kouluttanut ja innovoi- nut paripsykoterapian koulutusohjelmia, toimittanut ja kirjoittanut alan julkaisuja ja artikkeleita. Minne rakkaus yltää on hänen esikoisromaaninsa.

MALINEN, VUOKKO : Minne rakkaus yltää

176 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 978-952-755-356-5

Ilmestymisaika: syyskuu 2023

