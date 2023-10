Baltic Connector -merikaasuputkessa häiriö – Suomen kaasuverkon tilanne vakaa ja kaasua saatavissa LNG-terminaalista

Kaasuverkkoyhtiö Gasgrid Finland ja Viron kaasuverkonhaltija Elering havaitsivat aamuyöllä 8.10. epätavallista paineen laskua maiden välisessä Baltic Connector -merikaasuputkessa. Gasgridin mukaan oli syytä epäillä, että putki vuotaa. Meriputken venttiilit on nyt suljettu molempien maiden päissä ja vuoto pysäytetty. Häiriön syytä ja korjaustoimenpiteitä selvitetään.

Suomen ja Viron välinen Baltic Connector -merikaasuputki avattiin joulukuussa 2019. Baltic Connectorin lisäksi maakaasua Suomen kaasuverkkoon voidaan syöttää Inkoossa ja Haminassa sijaitsevista nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaaleista. Suomen kaasujärjestelmän tila on tällä hetkellä vakaa. Inkoon terminaalissa LNG:n varastotilanne on tällä hetkellä hyvä ja lisätoimituksia on tulossa.

Huoltovarmuuskeskus seuraa tilannetta kaasumarkkinoilla tiiviisti Gasgridin, työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden viranomaisten kanssa ja on valmiina ryhtymään tarvittaessa toimiin. HVK on varautunut huolehtimaan suojattujen asiakkaiden eli kotitalouksien ja mm. sosiaali- ja terveydenhuollon kohteiden sekä pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten kaasun saannista eri tilanteissa. Kaasua myyvien ja ostavien yhtiöiden on perusteltua tässä tilanteessa varautua tehostetusti talvikauden korkeampaan kysyntään ja kaasuhuollon turvaamiseen.