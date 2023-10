Tuttua laatua ja rohkeita avauksia – Reuna julkisti kevään 2024 uutuuskirjat

Reuna-kustantamo on osakeyhtiö, jonka omistajista suurin osa on kirjailijoita, mutta osakkuus ei tarkoita automaattisesti pääsyä kustannusohjelmaan eikä toisin päin: kustannuspäätös ei edellytä osakkeen ostamista. Kustantamo pitää kiinni laatukriteereistään ja seuraa tarkkaan myyntituloksia ja lukutottumusten kehittymistä. Yrityksen hallitus ja johto ovat selvinneet näytön paikastaan, ja toiminta on noussut vahvasti siivilleen.



Kevään 2024 kaunokirjalliset uutuudet ovat kaikki tekijöidensä vähintään kolmansia teoksia. Tällä kertaa mukaan ei mahtunut esikoiskirjailijoita.



Lastenkirjoissa on ensimmäistä kertaa käännöskirja: Lawrence Schimelin ja Elina Braslinan

maailmalla kohua herättänyt kahden tarinan kääntökirja, jossa lapset asuvat sateenkaariperheissä. Julkaisemalla kirjan myös suomeksi Reuna ottaa kantaa avoimuuden ja suvaitsevaisuuden puolesta.

Tietokirjoissa väritetään harmaaksi väitetty Kouvola ja mennään 1900-luvun alun metoo-

tilanteeseen Voikkaan paperitehtailla FT Tuula Vuolle-Selkin tutkimuksiin perustuvassa kirjassa Pillulakko. Reuna on kirjakaupallaan, tapahtumillaan ja kurssitoiminnallaan saanut pienen Myllykosken taajaman muuttumaan ”kirjailijakyläksi”. Myllykoski eli Mylsä on myös toimittajien kylä, mistä kertoo Moskovan kirjeenvaihtajana työskennelleen Marja Mannisen kirja Mylsä mielessä ja mediassa. Jokin vanhan paperitehdasyhdyskunnan ilmapiirissä sai nuoret kiinnostumaan vaikuttamisesta yhteiskunnassa.

Reuna esittelee tämän syksyn uutuuskirjat Jyväskylän kirjamessuilla 25.–26. marraskuuta.

Messuohjelmassa ovat mukana mm. Miikka Tarpeenniemi, joka käsittelee uutuuskirjassaan

Murhattu paavi? salaliittoteorioita katolisen kirkon ympärillä, sekä Matilda Levoranta, jonka 14-

vuotiaana julkaisema kirja Totuus nuoruudesta nosti nuorten mielenterveyden

keskustelunaiheeksi.