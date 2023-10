Pohjoisella rajayhteydellä siirtokeskeytyksiä lokakuussa

Pohjoisen rajayhteyden ensimmäinen siirtokeskeytys on alkaneella viikolla tiistaina-keskiviikkona 10.-11.10. Keskeytyksen aikana Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät tekee rajayhteyden välttämättömiä huoltotöitä. Myöhemmin lokakuussa, 16.-18.10., myös Suomen puolella tehdään vastaavia huoltotöitä, jotka vaativat siirtokeskeytyksen.

Siirtokeskeytykset pyritään ajoittamaan ja toteuttamaan aina siten, ettei kantaverkon käyttövarmuus vaarannu ja että vaikutukset markkinoiden toimintaan olisivat mahdollisimman vähäiset. On kuitenkin mahdollista, että lokakuun siirtokeskeytyksillä on vaikutusta sähkön hintaan, mikäli merkittävissä sähkön siirtoyhteyksissä tapahtuu samaan aikaan häiriöitä tai sää on vähätuulinen.

Rajayhteydet lisäävät sähkön toimitusvarmuutta Suomessa, ja tuontisähköä tarvitaan erityisesti talvikauden kulutushuippuina sekä kesäkauden vähätuulisina jaksoina.

Kuluvana vuonna on tehty ennätyksellinen määrä siirtokeskeytyksiä kantaverkossa. Suurin syy keskeytyksiin on sähkön voimakkaasti kasvavat siirtotarpeet ja siirtoyhteyksien luotettavuuden varmistaminen.

Lisätietoa lokakuun siirtokeskeytysten ajankohdista ja rajoituksista julkaistaan NUCS-palvelun markkinatiedotteissa:

Lisätiedot:



Timo Kaukonen, Fingrid Oyj, puh. 040 545 2124

Tuomo Mäkihannu, Fingrid Oyj, puh. 040 770 3740

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tietoa siirtokeskeytyksistä Fingridin sivuilla >