Pieniähyviätekoja kestävän kehityksen puolesta 💚

Sillä jokainen meistä voi omalta osaltaan muuttaa maailmaa ja arjessa tekemillämme pienilläkin valinnoilla on merkitystä, kun puhutaan vastuullisuudesta ja kestävästä kuluttamisesta. Kuten SSO:kin on jo kulkenut pitkän matkan – 120 vuotta – mukautuen ja kehittyen ihmisten ja ympäröivän maailman mukaan – on myös videon pussukka kulkenut merkityksellisen matkan poistotekstiilistä kuiduksi ja takaisin uudeksi käyttömateriaaliksi.

On siis mahdollista, että sinun tai jonkun tuttusi aiempi Prisman työvaate on saanut nyt uuden elämän. Pussukan päämateriaali on Prisman käytöstä poistetut työvaatteet ja sen on valmistuttanut Salossa toimiva Vilikkala yhteistyössä Kolmituotteen kanssa, myös Rester matkassa mukana. Paikallista yhteistyötä parhaimmillaan! 🤗

Matka jatkuu, oman seudun onneksi ❤

#pieniähyviätekoja #tehdäänyhdessäparempipaikkaelää