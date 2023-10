Suomalaisten tuottajien kehitysyhteistyö täyttää 10 vuotta - FFD auttanut jo 108 000 tuottajaa 11 maassa

Maailman pienviljelijät muodostavat noin neljänneksen koko maapallon väestöstä, mutta he tuottavat lähes puolet koko maailman ruuasta. Monessa maassa maaperän, puiden ja luonnonvarojen tulevaisuus riippuu heistä. Valitettavasti monet näistä viljelijöistä kamppailevat köyhyyden kanssa ja joutuvat tekemään kestämättömiä ratkaisuja vain selvitäkseen. Lisäksi nuoret näkevät yhä harvemmin tulevaisuutensa maataloudessa, mikä uhkaa alaa pitkällä aikavälillä. Juuri näiden haasteiden takia MTK, SLC, Pellervo ja ProAgria perustivat 10 vuotta sitten FFD:n (Food and Forest Development Finland). ”Paras tapa parantaa viljelijöiden elintasoa maailmanlaajuisesti on vahvistaa tuottajajärjestöjä”, painottaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.