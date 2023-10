Uusi sähköasema liittää tuulivoimaa kantaverkkoon Länsi-Suomessa

Fingrid rakentaa uuden 400 kilovoltin Honkajoen sähköaseman Kankaanpäähän, lähelle Isojoen ja Kauhajoen kuntarajoja. Honkajoen sähköasema mahdollistaa uusiutuvan tuulivoimatuotannon liittämisen Suomen sähköjärjestelmään, ja sähköasemalta sähköä siirretään edelleen kulutukseen Seinäjoen ja Ulvilan suuntiin.

Uusi sähköasema liittää muun muassa Rajamäenkylän tuulipuiston kantaverkkoon sekä mahdollistaa sähkönsiirron suunnittelussa oleville uusille kantaverkon voimajohtoyhteyksille.

Rajamäenkylän tuulipuistoon on suunnitteilla 54 voimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on lähes 400 megawattia. Lisäksi alueella on useita muita kehitteillä olevia tuotantohankkeita.

Sähköasema valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Käytännössä tavoitteen saavuttaminen edellyttää kantaverkon vahvistamista ja merkittävää sähköntuotannon lisäämistä uusiutuvilla energiamuodoilla.

