Rakennusliitto aloittaa poliittiset työtaistelutoimet: ulosmarssi torstaina Helsingissä

Rakennusliiton hallitus: Työvoiman saatavuusharkinta palautettava, muutosturvaa myös rakentajille 9.6.2023 12:59:56 EEST | Tiedote

Rakentaminen on suhdannekuopassa ja uusien aloitusten määrä on valahtanut edellisen taantuman tasolle. Rakentajien työllisyys on heikentynyt ja näyttää muuttuvan kesän edetessä kriittiseksi.