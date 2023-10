Säästöpankki Optialta 225 000 euron lahjoitus Oulun yliopistolle

Lahjoitus on osa Säästöpankki Optian syksyn aikana toteutettavaa mittavaa lahjoituskokonaisuutta.

”Vastuullisuusteot ovat Säästöpankkiaatteen ytimessä. Jaamme vuosittain osan tuloksestamme paikallisen hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseksi. Säästöpankki Optian hallituksen tahtotila on ollut kohdistaa yksi lahjoituksista vaikuttamaan positiivisesti Oulun alueen yritys- ja elinkeinoelämän tulevaisuuteen. Yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen tukeminen on vaikuttava keino edistää alueen kilpailukykyä ja tulevaisuuden valmiuksia”, kertoo Säästöpankki Optian hallituksen puheenjohtaja Antero Savolainen.



Lahjoituksen käytölle määriteltiin yhdessä Oulun yliopiston kanssa tarkka teema. Lahjoituksen avulla edistetään yrittäjyyden ja mikroyrittäjyyden tutkimusta ja koulutusta Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Kerttu Saalasti Instituutissa.

”Lämpimästi onnittelemme 140-vuotiasta Säästöpankki Optiaa ja kiitämme luottamuksesta. Mikroyrittäjyyden tutkimuksella edistetään mikroyritysten osaamista ja kasvua sekä yrittäjien ja alueen kilpailukykyä. Tavoitteemme on loppuvuonna rekrytoida Suomen ensimmäinen mikroyrittäjyyden professori”, kertoo Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Lahjoitus on tarkoitus suunnata uuden professuurin käynnistämiseen ja tutkimusryhmän kasvattamiseen sekä väitöskirjatöiden edistämiseen. Tavoitteena on erityisesti tarkastella vientiä, joka on suomalaisilla mikroyrityksillä selvästi vähäisempää kuin monissa muissa Euroopan maissa. Lisäksi mikroyritysten ja yksinyrittäjien jatkuvan oppimisen edistämiseen kehitetään uusia koulutusratkaisuja, jotka ovat saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta.

”Suomessa aktiivisesti toiminnassa olevista yrityksistä yli 90 % on alle 10 työntekijän mikroyrityksiä. Siksi valitulla lahjoituksen kohdennuksella on mahdollisuus vaikuttaa laajaan joukkoon yrityksiä ja talouselämää. Paikallisen yhteisön edun lisäksi lahjoituksella on yhteiskunnallista vaikuttavuutta”, toteaa Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Heikki Paasonen.



Lahjoitustilaisuus pidetään Linnanmaan kampuksen Telluksessa tiistaina 10.10. klo 10. Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Lisätietoja:

Sakari Jussi-Pekka, Yhteyspäällikkö, Oulun yliopisto, 040 5466 866, sakari.jussi-pekka@oulu.fi

Antero Savolainen, hallituksen puheenjohtaja, Säästöpankki Optia, 0500 279012

Heikki Paasonen, toimitusjohtaja, Säästöpankki Optia, 044 544 9950, heikki.paasonen@saastopankki.fi