Suomen Punaiselta Ristiltä apua taistelujen tieltä Armeniaan paenneille

Armeniaan on paennut lyhyessä ajassa kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka pakenevat kotiseudullaan kiihtyneitä taisteluja Lachinin käytävää pitkin. Paenneista valtaosa on naisia, lapsia ja ikääntyneitä.

– Rajalle saapuvat ovat uupuneita pitkästä pakomatkasta, kylmästä säästä ja ruuan puutteesta. Ihmiset ovat myös henkisesti äärirajoillaan, sillä pakomatkalla moni on menettänyt yhteyden läheisiinsä. Varsinkin yksin saapuvat lapset ovat haavoittuvassa tilanteessa, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta annettava tuki ohjataan Punaisen Ristin kansainvälisen liiton avustusoperaatioon, jolla vastataan Armeniaan paenneiden ihmisten perustarpeisiin järjestämällä heille suojaa, välttämättömiä perustarvikkeita, ensiapua ja henkistä tukea. Avustusoperaatio tukee paikallisen Punaisen Ristin työtä.

Sairaalat koetuksella, monelta puuttuu katto pään päältä

Punainen Risti jatkaa toimintaansa Lachinin käytävällä alueen poliittisesti vaikeasta tilanteesta huolimatta. Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on jakanut siellä apua tarvitseville muun muassa ruokaa, avustustarvikkeita ja lääkintätarvikkeita. Se on myös evakuoinut haavoittuneita ihmisiä ambulansseilla ja kuljettanut heitä saamaan henkeä pelastavaa hoitoa.

Armeniassa Punainen Risti rekisteröi saapujia ja auttaa toisistaan eksyneitä perheenjäseniä takaisin yhteen. Paikalliset vapaaehtoiset auttavat rekisteröintipisteillä päivittäin tuhansia Armeniaan pakenevia antamalla muun muassa ensiapua ja henkistä tukea sekä järjestämällä lapsille turvallisia tiloja, joissa on mahdollista leikkiä ja saada psykososiaalista tukea pakomatkan keskellä.

– Paikalliset yhteisöt tukevat paenneita, mutta ihmisiä on saapunut lyhyessä ajassa niin paljon, että esimerkiksi sairaaloiden kantokyky on koetuksella. Säiden kylmetessä pysyvän majoituksen järjestämisellä on kiire, Korhonen toteaa.

Lisätietoja:

Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen, p. 040 120 9728

Viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, p. 040 664 3236