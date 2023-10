Helsinkiläiset ideoivat OmaStadiin ennätykselliset 1626 ehdotusta

OmaStadin toista kierrosta enemmän tehtiin nyt kolmannella kierroksella ehdotuksia puistot ja luonto teemaan. Oppiminen ja osaaminen sekä rakennettu ympäristö teema oli myös suosittu. Ulkoilu ja liikunta oli tälläkin kerralla ylivoimaisesti suosituin teema, sitä koskevia ehdotuksia tehtiin yhteensä 562 kappaletta. Ehdotuksia tähän teemaan tehtiin kuitenkin suhteellisesti vähemmän kuin edellisellä kierroksella.

Helsinkiläisten oli mahdollista 2.–15. lokakuuta ehdottaa ideoita kaupungin uudistamiseksi. Ehdotusajan päättymisen jälkeen kaupunki arvioi ehdotukset sekä laskee niille kustannusarviot. Kaupunki voi myös yhdistellä ja muokata ehdotuksia niin, että ne voivat edetä äänestykseen. Sen jälkeen toteutukseen äänestettyjä ehdotuksia kehitetään yhdessä. Lopuksi alkaa toteutuksen suunnittelu ja toteutus, joka jatkuu useamman vuoden.



– Kaupunkilaiset olivat aktiivisia ehdotusten ideoijia. Määräaikaan mennessä saimme aivan valtavan monipuolisia ajatuksia siitä, miten kaupungista saisi vielä paremman ja toimivimman asua, olla ja toimia. Nämä kertovat meille siitä, mitkä asiat ovat helsinkiläisille tärkeitä, kertoo osallisuuspäällikkö Johanna Sinkkonen.



OmaStadin kolmas kierros etenee kohti äänestystä



– Ehdottamisen aikana on käyty hyvää ja vilkasta keskustelua ympäri kaupunkia siitä, miten omaa aluetta pitäisi kehittää. OmaStadin yksi tärkeistä tavoitteista onkin tuoda kaupunkilaiset yhteen puntaroimaan alueen nykytilannetta ja kehittämisen tarpeita. OmaStadiin voi tulla mukaan, vaikka ehdotusten ideointivaihe onkin jo ohi. Tulos on upea, se kertoo siitä, että OmaStadi kiinnostaa kaupunkilaisia ja tuntuu mielekkäältä vaikuttamisen tavalta. Äänestämään päästään arviomme mukaan keväällä, muistuttaa kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.



OmaStadia on käyty jo kaksi kierrosta vuosien 2018–2021 aikana. Kaupunkilaiset ovat äänestäneet 119 ehdotuksen tekemisestä eri puolilla kaupunkia. Näiden uudistusten budjetti on yhteensä lähes 13 miljoonaa euroa.



Tämä tiedote julkaistaan mahdollisimman pian Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsiksi ja englanniksi.