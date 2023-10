Kansainvälinen E-waste Day 14.10. – Power arpoo kultaharkon ja haastaa elektroniikkajätteen käsitteen

Power juhlistaa ensimmäisenä Suomessa 14.10.2023 kansainvälistä E-Waste Day -päivää. Viikonlopun aikana myymälöissä maksetaan kierrätetystä elektroniikasta lisähyvitykset ja RePOWER-palvelua käyttäneiden kesken arvotaan oikea kultaharkko.

”Haastamme elektroniikkajätteen käsitteen: aktiivikäytöstä poistunut elektroniikka näyttää monen silmiin arvottomalta, mutta se sisältää arvokkaita raaka-aineita, kuten kultaa. On ekologisempaa, eettisempää ja resurssitehokkaampaa kerätä uusien laitteiden raaka-aineet talteen kotien kaapeista kuin maaperästä louhimalla”, Power Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto kertoo.

Powerin tavoite on saada kuluttajat ymmärtämään elektroniikan arvo ja saada elektroniikka kiertämään: siksi Power on lanseerannut RePOWER-palvelun, jossa Power maksaa asiakkaalle toimivista laitteista aina kilpailukykyisen hyvityksen ja ainoana toimijana Suomessa myös rikkinäisestä elektroniikasta pienen palkkion.

Kun asiakas kierrättää elektroniikkajätteensä 14.–15.10., hän osallistuu arvontaan, jossa kierrättäjien kesken arvotaan aito 600 € arvoinen kultaharkko. Kultaharkko on valmistettu pääosin elektroniikkajätteestä kerätystä kullasta.

E-Waste Day -viikonlopun aikana laitteensa kierrätykseen tuoville on luvassa tuntuvat lisähyvitykset: kaikesta kierrätetystä elektroniikasta saa vähintään 10 € hyvityksen. Laitteiden normaalin hyvitysarvon päälle on luvassa 50 € extrahyvitys kodinkoneisiin, televisioihin, tietokoneisiin, tabletteihin ja älypuhelimiin, kun ostaa samalla uuden laitteen.

”Tonnista elektroniikkajätettä löytyy n. 141 g kultaa. Se on 20–100 kertaa enemmän kultaa kuin tonnista kultamalmia. Kultakampanjan avulla pyrimme konkretisoimaan ihmisille, että käytetyllä elektroniikalla on arvoa”, Saviluoto kertoo.

