Kerro näkemyksesi ikäihmisten palveluista sekä vammaisten ja päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluista Pirkanmaalla

Ikäihmisten ja erityisryhmien palvelujen kehittäminen jatkuu esityksen mukaan – riittävät lakisääteiset palvelut turvataan kaikissa elämäntilanteissa 9.10.2023

Pirkanmaalla jatketaan ikäihmisten palvelujen sekä erityisryhmien asumispalvelujen kehittämistä luonnosten saamien kommenttien ja lausuntojen pohjalta. Jatkossa vahvistetaan muun muassa asiakkaiden ohjauksen ja neuvonnan saatavuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteena on, että Pirkanmaalla on oikein mitoitetut palvelut kaikissa elämäntilanteissa ja että palveluja on riittävästi saatavilla väestön määrään nähden.