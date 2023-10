KoneAgria 2023 -tapahtumassa ennätysmäärä yrityksiä

KoneAgria 2023 tarjoaa viljelijöille arvokasta ja ajankohtaista tietoa alan tulevaisuuden näkymistä ja mahdollisuuksista. Mukana tapahtumassa on ennätysmäärä yrityksiä, yli 400. Edustettuna on entistä enemmän ensimmäistä kertaa mukana olevia pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä merkkejä omilla osastoillaan. Tapahtuma tarjoaa kohtaamisia alan ammattilaisten kesken ja uutuustuotteisiin tutustumista. Kahdella ohjelmalavalla ja Innovaatiotorilla kuullaan päivittäin laadukasta ohjelmaa, joka tukee maatalousyrittämistä ja antaa uusia ideoita liiketoiminnan kehittämiseen. KoneAgria 2023 -näyttely järjestetään 12. – 14.10.2023 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.



KoneAgria on joka toinen vuosi järjestettävä maa- ja metsätalousalan ammattitapahtuma. Se on monella tapaa tärkeä. ”Nyt katsotaan vahvasti tulevaisuuteen. Maa- ja metsätalousalan ammattilaiset saavat tapahtumasta paljon tärkeää tietoa, tilannekuvaa tulevaisuudesta ja hyviä kontakteja. Maatalousyrittäjiä täytyy nyt tukea ja kannustaa kaikin mahdollisin keinoin. Suomessa elintarviketuotannon omavaraisuus on huoltovarmuudenkin vuoksi ensiarvoisen tärkeätä. Kotimainen elintarviketuotanto ja lähiruoka merkitsevät meille paljon ja siksi on tärkeää, että viljelijät voivat toteuttaa perustehtäväänsä: tuottaa ruokaa. Toivon, että maa- ja metsätalousyrittäjät näkevät tapahtuman tarjoamat mahdollisuudet ja tulevat tapahtumaan kehittämään liiketoimintaansa,” toteaa näyttelyjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Henri Honkala ProAgria Tapahtumat Oy:stä. Hän aikoo itsekin tutustua hyvin tarjontaan ja ottaa oppia omaan viljelijän toimeensa.

”Nykymaailmassa, kun digitaalisuus lisääntyy, kohtaamiset ihmisten välillä ja yhteisöllisyys nousevat yhä merkityksellisemmiksi. KoneAgria 2023 -tapahtumassa pääsee tuulettumaan. Sieltä löytää uusia tuotteita ja ajatuksia, jotka kehittävät liiketoimintaa. Esillä on paljon alan innovaatioita ja työntekoa helpottavia tuotteita – koneita, laitteita ja palveluja”, kertoo konseptikehittäjä Leo Potkonen. ”Tapahtuma on poikkeuksellinen, sillä sinne osallistuu entistä enemmän pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä merkkejä omilla osastoillaan. Osa yrityksistä on ensimmäistä kertaa mukana. Keskusliikkeistä näytteilleasettajina ovat Lantmännen Agro, Witraktor ja Agritek.”

Tapahtumaan osallistuneet yritykset ovat ilmoittaneet järjestäjälle lähes 70 uutuustuotetta, joita esitellään KoneAgriassa. Näistä ilmoitetuista tuotteista Koneviestin, Käytännön Maamiehen ja Suomalaisen maaseudun toimittajat ovat palkinneet seitsemän. Kultamitalin sai DeLavalin DeLaval Plus Käyttäytymisanalyysi. Hopeamitalin saivat Dometalin Multiva eCerex 600, Tracegrown M-TRACE ja EOD:n Nanoboost. Kunniamaininnan saivat Kiertoravinteen LaTo-palvelu, Luonnonvarakeskuksen Maatila-RH ja Lantmännen Agron Kuhn VBP 7160 -yhdistelmäpaalain. ”Uutuuksia löytyy KoneAgriasta varmasti myös paljon enemmän, mutta nämä ilmoitetut ja palkitut löytyvät tapahtuman verkkosivuilta ja messuoppaasta”, kertoo Potkonen.

Innovaatiot vahvasti esillä

KoneAgria-tapahtuman yhteydessä jaetaan Suomen Messusäätiön rahoittama 10 000 euron Agri-INNO-palkinto maatalousalan innovaatiolle. Agri-INNO-palkintofinalistit pitchaavat palkinnosta avajaispäivän aamuna klo 9.30 ja palkinto jaetaan klo 10.30. KoneAgria-lavalla. Finaalissa on tuotteestaan pitchaamassa neljä yritystä; EOD Oy kehittämällään Nanoboost® -happinanokuplageneraattorilla, Veljekset Riuttamäki Oy Farmfacts.info-verkkopalvelulla, Maatalousyhtymä Laukkanen Jouni, Kaisu ja Juha-Matti lietesäiliön reunaan kiinnitetyillä optimaalisesti energiaa keräävällä aurinkopaneeleilla ja Nokian Renkaat kehittämällään Flexforce® VF-teknologialla.



Tuottajalle Kiitos -stipendit jaetaan KoneAgria-lavalla myös klo 10.30. Tuottajalle kiitos on merkittävä ja viljelijöiden arvostama kokonaisuus alan innovaatioiden tukemiseen. Tällä kertaa ProAgria on jakanut 44 000 euroa yhdessä Vaasan Oy:n ja Kesko-Ryhmän kanssa. Voittajat ovat haastateltavina KoneAgria-lavalla torstaina 12.10. klo 14.30.

KoneAgriassa on esillä paljon uusia innovaatioita ja suurin osa niistä on koottu Innovaatiotorille, joka esittelee yli 20 maatalouden koti- ja ulkomaista innovaatiota peltorobotista hiilensidonnan myyntiin. Innovaatiotorin järjestelyistä vastavat AgriHubi, maaseutuverkostoyksikkö ja ÄlyAgri-hanke. Innovaatiotorin lavalla on ohjelmaa päivittäin. KoneAgria-lavalla kuullaan EIP-ryhmiltä alkutuotannon pitchauksia perjantaina 13.10. klo 14.30. Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeiden eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu, maa- tai metsätalouden alkutuotantoon liittyvä ongelma, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli. Innovaatiohankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu maatilojen tarpeisiin ja liittyy maatalouden tai metsätalouden uudistamiseen tai biotalouden edistämiseen. Lauantaina 14.10. klo 14.30 lavalla kuullaan nousevien startup-yritysten, Carbon Balance Finland, Yield Systems, EOD Finland, Green Growth, Paul-Tech ja DataSpace Europe, pitchauksia.



UUTTA: Kävelykierrokselle asiantuntijan kanssa



KoneAgriassa järjestetään päivittäin kaksi kävelykierrosta. Uutta tekniikkaa ja teknologiaa -kierroksen klo 10 vetää Käytännön Maamiehen toimittaja Annaleena Ylhäinen ja klo 13 Kasvituotannon innovaatio -kierroksen agrologi Olli-Pekka Rupponen. Kierrokset lähtevät Innovaatiotorilta. Uutta tekniikkaa ja teknologiaa -kierroksella tutustutaan seuraaviin tuotteisiin: Multiva Cerex (A100 Lantmännen Agro), KUHN yhdistelmäpaalain (A100 Lantmännen Agro), Maatilan riskienhallinta pilvipalvelu (C340 Luke), DeLaval Plus käyttäytymisanalyysi ja Wood2Biogas (C101 Innovaatiotori). Kasvituotannon innovaatio -kierroksella käydään tutustumassa seuraaviin osastoihin ja tuotteisiin: Viljelytiedot taskussa, Sirppi-sovellus (C100 Farmit-yhteisosasto), Kauko plussaa - kuivauksen optimointia (CaucO Oy A700), Kiertoravinteet ladossa - ravinteet toimitussopimuksella (Kiertoravinne Oy C418), Biostimut metsäteollisuudesta Corteva Agriscience (C100 Farmit-yhteisosasto) ja Nanonano - kuplavettä viljelyyn, (EOD Oy C101 Innovaatiotori).



Ohjelman teemana maatalousyrittämisen veto- ja pitovoima



KoneAgrian kahdella lavalla on lähes 50 ohjelmaa. Ohjelmalavojen keskusteluissa tuodaan esille maatalousyrittämistä, onnistuneita investointeja, eläintautien riskejä, vuokrapeltojen kasvukuntoa, osaamista ja jaksamista, vihreää rahaa ja vastuullisuutta, datasta saatavaa tietoa, peltotöiden koneurakoinnin käytäntöjä, energiamurron mahdollisuuksia, kierrätysravinteita ja jätevesilietteitä sekä hiiltä pelastajana. Kiinnostavat keskustelijat ja alan huippuasiantuntijat antavat tärkeää tietoa, joka kehittää alan ammattilaisten liiketoimintaa.



Muutamia poimintoja ohjelmasta:

to 12.10. klo 11 Avajaiset: maa- ja metsätalousministerin valtiosihteeri Päivi Nerg, ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

to 12.10 klo 11.45-12.30 Markkinoiden kehittyminen ja vaikutus maatalousyrittämiseen: Miltä markkinatilanne näyttää juuri nyt maatalouden näkökulmasta? Mitä vaikutuksia sillä on maatalousyrittäjän tulevaisuuteen?

Tiukkoja kysymyksiä panelisteille esittää Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Keskustelemassa europarlamentaarikko Elsi Katainen, toimitusjohtaja Jyrki Wallin Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta, toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko ProAgria Keskusten Liitosta, valtiosihteeri Päivi Nerg, johtaja Anu Kaukovirta Luonnonvarakeskuksesta, johtaja Teppo Pöllänen OP ryhmästä ja päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päälysaho S-ryhmästä.



to 12.10. klo 13-14 Ennallistaminen ja Suomen metsät -mihin olemme menossa? Suomen metsien tulevaisuus ja ennallistamisen suunta riippuvat monista tekijöistä, mukaan lukien ympäristöpolitiikka, metsätalouden käytännöt ja ilmastonmuutoksen vaikutukset. Miten asiat nähdään EU:n tasolla tai täällä meillä Suomessa?

Keskustelemassa metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta, europarlamentaarikko Elsi Katainen ja päätoimittaja Petri Koskinen Metsälehdestä.



pe 13.10. klo 13-14 Vihreä raha ja vastuullisuus – mitä käytännössä? Mitä on vihreä raha ja vastuullisuus? Mitä edellytyksiä vihreä raha tuo tulleessaan yrittäjälle?

Keskustelemassa puheenjohtaja Juha Marttila Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta, johtaja Jussi Nykänen S-pankista, maatila- ja metsäasiakkuuksista vastaava johtaja Petri Pitkänen Lähitapiolasta, asiantuntija Petri Koivisto ProAgria Keskusten Liitosta, johtaja Teppo Pöllänen OP ryhmästä ja viljelijä Tapio Anttila.



Koko ohjelma löytyy www.koneagria.fi

KoneAgria 2023 ohjelman tuottamiseen ovat osallistuneet alan tärkeimmät toimijat muun muassa AgriHubi, Biocode, Baltic Sea Action Group BSAG, Demeca Oy, Eastman Oy,Elenia Oy, Eräveljet, Faba, Ilmatar Oy, Kesko Ryhmä, KOKO Forest Oy, KVVY, Luonnonvarakeskus LUKE, Luomuliitto, LähiTapiola, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Maanmittauslaitos, Maitoyrittäjät ry, Mela, Metsäkeskus, Metsämiestenyhdistys, Metsänhoitoyhdistys, Metsäteollisuus, Mtech Oy, Nordea, OP Ryhmä, Peruna-alan yhteistyöryhmä PAYR, Pihvikarjaliitto, ProAgria, Pellervon taloustutkimus PTT, Ruokavirasto, Siipikarjaliitto, Sikayrittäjät, Svenska Lantbrukssällskapens förbund SLF, S-pankki, S-ryhmä, StoraEnso, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Metsästäjäliitto, Stora Enso, Säästöpankki, Työtehoseura TTS, Vaasan Oy, Valio Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Mukana ovat myös mediakumppanit Koneviesti, Käytännön Maamies ja KMVET, Maaseudun Tulevaisuus ja Metsälehti.



KoneAgria on joka toinen vuosi järjestettävä tärkeä maa- ja metsätalousalan ammattilaisten tapahtuma. KoneAgria 2023 -näyttelyn järjestää 12. – 14.10.2023 ProAgria Tapahtumat Oy:n toimeksiannosta Suomen Messut Oyj Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Tapahtuma on avoinna torstaina ja perjantaina 12. – 13.10. klo 9-17 ja lauantaina 14.10. klo 9-16.

www.koneagria.fi

#koneagria2023

Instagram ja twitter: @koneagria

FB: https://www.facebook.com/KoneAgria



Lisätietoja:

ProAgria Tapahtumat Oy:n hallituksen puheenjohtaja, näyttelyjohtaja Henri Honkala, puh. 040 8277 100, henri.honkala@proagria.fi

Suomen Messut Oyj, konseptikehittäjä Leo Potkonen, puh. 045 665 8577, leo.potkonen@messukeskus.com

ProAgria Keskusten Liitto, yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Anttila, puh. 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi

Suomen Messut Oyj, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Kuvia tapahtumasta: http://mediabank.messukeskus.com