HSL kampanjoi pikaratikan turvallisuudesta Raide-Jokerin varren kouluissa

Uusi, Raide-Jokeri-hankkeessa rakennettu pikaraitiotie poikkeaa Helsingin kantakaupungin aiemmista raitioteistä monin eri tavoin.

Jalankulkijoille ja pyöräilijöille kaikkein merkittävin muutos radan ympäristössä liittyy radan ylityspaikkoihin. Useimmissa paikoissa raitiovaunulla on ylityspaikoissa etuajo-oikeus. Jalankulkijat ja pyöräilijät siis väistävät raitiovaunua.

Turvallisuus on huomioitu pikaraitiotien ja -vaunun suunnittelussa: kuljettajan näkyvyys radalle ja sen ympäristöön on selkeä, ylityspaikoilla on hyvä näkyvyys, osa ylityspaikoista on valo-ohjattuja ja nopeusrajoitukset radalla on aina sovitettu liikenneympäristön mukaisiksi.

Tästä huolimatta pikaraitiovaunu on Helsingin seudulla uusi liikkumismuoto, joka vieläpä kulkee alueilla, jolla raitioliikennettä ei aiemmin ole ollut.

Kannustamme valppauteen liikenteessä

Pyrimme tavoittamaan turvallisuuskampanjallamme etenkin Raide-Jokerin varressa ja lähistöllä sijaitsevien ylä- ja alakoulujen oppilaita, opettajia ja koululaisten huoltajia. Tarkoituksenamme on yhdessä koulujen kanssa muistuttaa siitä, että uusi pikaraitiovaunu toimii eri tavalla kuin muut kaupunkiympäristössä kulkeneet liikennemuodot.

Olemme toimittaneet kouluille Helsingissä ja Espoossa sekä julisteita tulostettavaksi että materiaalia opetuksen tueksi. Koululaisten huoltajiin otamme yhteyttä Wilma-viestein.

Uuden pikaraitiotien tuoma muutos ei kuitenkaan koske pelkästään koululaisia, vaan kaikkia sen ympäristössä kulkevia.

Ylityspaikoilla raitiovaunulla on etuajo-oikeus

Pikaraitiotiellä on sekä valo-ohjaamattomia että valo-ohjattuja ylityspaikkoja.

Valo-ohjaamattomalla ylityspaikalla raitiovaunulla on aina etuajo-oikeus. Silloin muut tienkäyttäjät väistävät raitiovaunuja. Ylityspaikkoja on muun muassa pysäkkien yhteydessä ja risteysalueilla. Ylityspaikan tunnistaa siitä, että sen päällä ei ole suojatieraitoja. Ylityspaikan pintamateriaali on ruskeaa, karheapintaista betonia, johon on maalattu valkoinen pikaraitiovaunun kuva.

Valo-ohjattu ylityspaikka näyttää samalta kuin valo-ohjaamaton ylityspaikka, mutta radan ylittämistä ohjaavat liikennevalot.

Myös moottoriajoneuvot ovat kaikissa tilanteissa pikaraitiovaunuun nähden väistämisvelvollisia.

Lue lisää pikaratikan ylityspaikoista