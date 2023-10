Beslut fattades om kriterierna för upphandlingarna av klient- och patientdatasystem

Järjestöavustushaku alkaa 9.10.2023 13:18:16 EEST | Tiedote

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulevaisuus- ja kehittämislautakunta julistaa haettavaksi järjestöavustukset vuodelle 2024 alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Avustushaku on avoinna 9.10.2023 – 3.11.2023 klo 15:45 saakka. Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti hyvinvointialueen verkkosivuilla olevan sähköisen verkkolomakkeen kautta. Paperiset hakemukset tulee olla perillä hyvinvointialueen kirjaamossa viimeistään 3.11.2023 klo 15.45, tunnuksella "Järjestöavustukset 2024". Hakulomakkeet sijaitsevat hyvinvointialueen verkkosivuilla. Haussa yleisavustus ja kumppanuusavustus Syksyn 2023 haussa järjestö voi hakea joko yleisavustusta tai kumppanuusavustusta. Yleisavustuksen tarkoituksena on tukea järjestöjen toimintaa, esimerkiksi kohdentamalla avustusta henkilöstö- ja vuokrakustannuksiin. Kumppanuusavustus on hyvinvointialueen ja järjestön tiivistä yhteistyötä mahdollistava avustus, jonka myöntämisen edellytyksenä toimivat kumppanuusneuvottelut. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät hyvinv