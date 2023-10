Kaupunginhallitus: Budjettikehys ja ensi vuoden veroprosentit käsittelyssä ensi viikolla

Työllisyysalueen muodostamista ja yhteistä toimielintä koskeva yhteistoimintasopimus Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin välillä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy työllisyysalueen muodostamista ja yhteistä toimielintä koskevan yhteistoimintasopimuksen Espoon kaupungin ja Kaunaisten kaupungin välillä. Työvoimapalvelut siirtyvät kunnille ja niiden muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025. Kaupunginhallituksen päätöksen 28.8.2023 mukaisesti valmistelua on jatkettu vastuukuntamallin pohjalta. Kauniaisten kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa 4.9.2023. Työllisyysalueen kuntien on toimitettava sopimus työvoimaviranomaisen tehtävää hoitamaan perustettavasta yhteisestä toimielimestä sekä työvoimapalvelujen järjestämisestä kertova suunnitelma työ- ja elinkeinoministeriöön 31.10.2023 mennessä.

Espoo mukaan eurooppalaiseen Green City Accord -verkostoon

Kaupunginhallitus päätti, että Espoon kaupunki allekirjoittaa kansainvälisen Green City Accord -sitoumuksen, joka edistää EU:n kaupunkiympäristöjen vehreyttä, puhtautta ja terveellisyyttä sekä ympäristödirektiivien toimeenpanoa. Kaupunginhallitus päätti myös, että Espoon kaupunki liittyy kotimaiseen Luontoviisaat kunnat -verkostoon, joka edistää toimia luontokadon hillitsemiseksi.

Green City Accord (GCA) on Euroopan komission aloitteesta syntynyt verkosto, jonka tavoitteena on edistää kaupunkiympäristöjen vehreyttä, puhtautta ja terveellisyyttä EU:n alueella. Green City Accordin allekirjoittamalla eurooppalaiset kaupungit sitoutuvat etsimään ratkaisuja kiireellisimpiin ympäristöhaasteisiin ja edistämään ekologista kestävyyttä. Sitoumuksella edistetään myös EU:n ympäristödirektiivien toimeenpanoa.

Allekirjoittamalla sitoumuksen kaupunki sitoutuu edistämään ympäristöasioita viidellä eri osa-alueella:

Ilmanlaadun parantaminen Vedenlaadun parantaminen ja vedenkäytön tehostaminen Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja edistäminen Kiertotalouden edistäminen Melun vähentäminen

Luontoviisaat kunnat on Suomen ympäristökeskuksen ja Kuntaliiton perustama verkosto, jonka tavoitteena on tehostaa kuntien luontokadon hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta sitoutuu vähentämään oman toimintansa luontoa heikentäviä vaikutuksia ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Verkosto on avoin kaikille suomalaisille kunnille, jotka ovat kiinnostuneita luontokadon pysäyttämisen vauhdittamisesta.

Äänestyspaikat vuoden 2024 presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2024 presidentinvaalin, mahdollisen toisen vaalin ja europarlamenttivaalien vaalipäivien äänestyspaikat sekä yleiset ennakkoäänestyspaikat Espoossa. Presidentinvaalin vaalipäivä on 28.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on 11.2.2024. Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 9.6.2024.

Asia 5 Valtuuston jäsenen eronpyyntö jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

